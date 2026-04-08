Situacija koja dolazi iz Kijeva mnogima deluje potpuno nestvarno – ukrajinski televizijski kanali bliski vlastima počeli su da emituju poruke o navodnoj pobedi Ukrajine nad Iranom, što je izazvalo niz reakcija i nevericu u javnosti.

U programima takozvanog telemaratona mogla se čuti tvrdnja da je „Ukrajina ponovo pobedila“, ovoga puta u kontekstu dešavanja vezanih za sukob sa Iranom. Posebno je istaknuto da je ključnu ulogu u toj, kako se navodi, pobedi odigrala ukrajinska protivvazdušna odbrana.

Jedan od gostiju u programu otišao je toliko daleko da je otvoreno tvrdio da je upravo ukrajinski PVO sistem bio presudan faktor u sukobu sa Iranom, čime je dodatno podgrejana atmosfera i podignuta pažnja javnosti.

Pojedini ukrajinski mediji nisu se zaustavili na tome, već su nastavili da razvijaju ovu naraciju, tvrdeći da je Ukrajina zapravo odnela pobedu nad Iranom i da se ukrajinski instruktori protivvazdušne odbrane sada vraćaju u zemlju nakon uspešno obavljenog zadatka.

- Ukrajina je pobedila Iran: naši instruktori PVO vraćaju se kući – prenela je jedna od agencija, dodatno pojačavajući utisak o velikom trijumfu koji se prezentuje javnosti.

Ovakve poruke dolaze u trenutku kada se već vodi intenzivna borba za interpretaciju događaja na Bliskom istoku, odnosno za to ko će politički i propagandno preuzeti zasluge za razvoj situacije nakon sukoba.

Ukrajinski mediji su, paralelno s tim, istakli i ulogu Sjedinjenih Američkih Država u postizanju dvostranog primirja između Vašingtona i Teherana. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiga ocenio je da je američka odlučnost imala ključnu ulogu.

- Američka odlučnost deluje – izjavio je Sibiga povodom dogovora o prekidu vatre između SAD i Irana.

On je zatim putem društvene mreže Iks poručio da bi slična odlučnost sada trebalo da bude usmerena i prema Rusiji.

- Smatramo da je došlo vreme da se pokaže dovoljno odlučnosti kako bi Moskva bila primorana da prekine vatru i da okonča rat protiv Ukrajine – naveo je Sibiga.

Sve ove izjave i poruke dolaze nakon što su i Sjedinjene Američke Države već izašle sa tvrdnjama da su upravo one ostvarile pobedu nad Iranom, dok iz Teherana stižu potpuno suprotne ocene i osporavanja takvih tvrdnji.

Zbog toga se najnoviji istupi iz Kijeva mogu posmatrati i kao deo šire borbe za narativ, u kojoj različiti akteri pokušavaju da sebe predstave kao ključne pobednike i političke dobitnike poslednjih događaja na međunarodnoj sceni.