Kremlj je upozorio na „opasne i negativne posledice“ rata na Bliskom istoku, kritikujući Sjedinjene Države i Izrael zbog započinjanja sukoba sa Iranom.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas u Moskvi da tenzije u regionu nastavljaju da rastu.

„Primećujemo da nivo napetosti u regionu raste i nastavlja da raste“, rekao je Peskov.

„Čitav region je u plamenu“

Dodao je da je situacija izuzetno ozbiljna. „U suštini, ceo region je u plamenu. Sve su to veoma opasne i negativne posledice agresije pokrenute protiv Irana“, rekao je. Peskov je takođe upozorio na širenje sukoba van njegovih početnih okvira.

„Geografija ovog sukoba se proširila i sada smo svi svesni posledica koje imamo, uključujući veoma, veoma negativne posledice po globalnu ekonomiju“, dodao je.

Rusija za sada u pozadini

Ova izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovo zapretio eskalacijom ako Iran ne otvori Ormuski moreuz. Rusija je do sada uglavnom ostala u pozadini sukoba.

Predsednik Vladimir Putin je osudio američko-izraelske napade, uključujući i udar u kojem je ubijen vrhovni vođa Irana na početku rata, nazvavši ga „ciničnim atentatom“.

Međutim, nema jasnih znakova direktnog učešća ruske vojske u ime Irana, iako postoje izveštaji da Moskva Teheranu pruža obaveštajne podatke o kretanju američkih i izraelskih snaga. Analitičari upozoravaju da je sposobnost Irana da iskoristi ove informacije ograničena.

Rat u Ukrajini ograničava Moskvu

Jedan od razloga za uzdržanost Moskve je rat u Ukrajini. Putin pokušava da izbegne dalje zaoštravanje odnosa sa Trampom, koji je zauzeo blaži stav prema Rusiji u svojim pokušajima da okonča taj rat.

S druge strane, visoke cene energenata, podstaknute blokadom Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte i tečnog gasa, pomažu prihodima Rusije. Zbog rasta cena, Sjedinjene Države su od tada ublažile neke sankcije na izvoz ruske nafte, što dodatno komplikuje širu sliku globalnog sukoba i njegovih ekonomskih posledica.