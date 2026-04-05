Rusija je podelila sa Iranom satelitske podatke o 50 do 53 objekta u izraelskom energetskom sistemu, čime je, prema tvrdnjama Volodimira Zelenskog, pomogla napade na civilnu infrastrukturu.

- Rusija je podelila svoje satelitske podatke sa Iranom o energetskom sistemu Izraela - ukupno oko 50 do 53 objekta. Oni pomažu Iranu da izvodi napade. Govorimo o civilnoj infrastrukturi, bez vojne namene - rekao je Zelenski.

On je dodao da takva praksa podseća na ruske napade na Ukrajinu, u kojima se, kako tvrdi, ciljaju elektroenergetska mreža i sistemi vodosnabdevanja.

"Naravno, svo iskustvo koje je Rusija stekla tokom rata protiv Ukrajine deli se sa Iranom. Tako je bilo i sa ‘Šahed’ dronovima – istim modelima koje koriste ruske snage, ali pod drugim imenom i u unapređenim verzijama", istakao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je i tokom svoje "arapske turneje" pokušavao da predstavi Rusiju kao ključnog saveznika Irana u napadima na vojnu i civilnu infrastrukturu, iako za te tvrdnje do sada nisu izneti konkretni dokazi.