U noćašnjem masovnom ruskom vazdušnom napadu na Odesu poginule su tri osobe, uključujući jedno dete, saopštila je danas na Telegram kanalu ukrajinska Državna služba za vanredne situacije. Ruske snage pokrenule su protekle noći masovan vazdušni napad na stambene i infrastrukturne objekte i administrativne zgrade u Odesi, prenosi Ukrinform, navodeći da su ruski projektili izazvali brojne, velike požare širom grada i oštećenja na zgradama i vozilima.

Uprkos ponovljenim uzbunama za vazdušnu opasnost, spasioci su ugasili sve požare, a vatrogasci su spasili četiri osobe, uključujući jedno dete. Spasilačke operacije su u toku, kao i potraga za ljudima zatrpanim ispod ruševina, a u ove akcije su uključeni i obučeni psi tragači.