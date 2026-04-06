Nesvakidašnji poziv stigao je policiji u Union Taunšipu, Nju Džerzi, u sredu – i ubrzo se ispostavilo da alarm nije prvoaprilska šala, već ozbiljna situacija.

Naime, napušteno mladunče medveda pronađeno je u jarku pored prometnog puta I-78. „Bio sam sam kada sam primio poziv i uputio se na lice mesta, gde je nekoliko dobronamernih ljudi posmatralo malog medveda blizu ograde pored puta“, prisetio se policajac u izjavi za New York Post.

„Nisam želeo da istrči na autoput. Prišao sam mu dok je bio u grmlju, pokušao je da mi pobegne, ali sam potrčao za njim i na kraju ga uhvatio“, dodao je, ističući da je životinja izgledala veoma mlado, kao da je tek nedavno došla na svet. Fotografije i snimci objavljeni na Fejsbuk stranici policije prikazuju kako se policajac nežno mazi s malim medvedićem, a osmeh na njegovom licu otkriva koliko je trenutak bio dirljiv.

Tragična pozadina

Stručnjaci za zaštitu divljih životinja ubrzo su otkrili potresnu pozadinu: nekoliko dana ranije, na istoj deonici puta pronađena je mrtva odrasla ženka medveda – verovatno žrtva saobraćajne nesreće. Policajci veruju da je to bila majka mladunca, koji je nakon njenog gubitka dan-dva lutao besciljno.

„Verujemo da je ovo bio razlog njegovog lutanja i izgubljenosti“, rekao je policajac.

Srećan kraj

Ipak, priča ima srećan završetak. Stručnjaci trenutno brinu o jednoj medvedici koja ima dva mladunčeta sličnog uzrasta i veruju da će rado prihvatiti i usvojiti siroče.

„To nas je sve učinilo veoma srećnim. Mladunče će dobiti novu majku i porodicu“, zaključio je policajac koji je spasio život malog medveda.

Ova priča podseća da i u svetu divljine, uz ljudsku pažnju i brigu, tragični događaji mogu dobiti srećan ishod.