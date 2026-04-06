Ruska vojska dobila domaće satelitske terminale

Rusija je krenula sa masovnim slanjem satelitskih terminala „Spirit-030“ na front, praktično kao odgovor na ograničenja u korišćenju Starlink sistema.

Informaciju je prvi plasirao Sergej Beskrestnov, savetnik šefa ukrajinskog Ministarstva odbrane, poznat pod nadimkom Fleš.

U njegovoj objavi nema mnogo zadrške — „Spirit-030“ se već isporučuje u velikim količinama i koristi se na terenu.

Ukrajinski uvoz električne energije pao za 25% u martu, situacija i dalje nestabilna

Uvoz električne energije u Ukrajinu je opao za 25 odsto u martu u poređenju sa prethodnim mesecom, ali situacija je i dalje nestabilna, pokazuju aktuelni podaci ukrajinske grupe energetskih analitičara Ekspro konsalting (ExPro Consulting). Kako se navodi u izveštaju, Ukrajina je u martu uvezla 942 gigavat-sata električne energije, u poređenju sa više 1.200 gigavat-sati u februaru, prenosi Kijev independent.

Temperature su u januaru i februaru redovno padale na minus 20 stepeni Celzijusa u velikim delovima zemlje, a energetska infrastruktura Ukrajine je bila na udaru ruskih raketa i dronova, ali sistem je sada pod manjim opterećenjem.

Direktor Kijevske laboratorije za energiju i klimu Vladislav Mihnič upozorava da ovo nije kraj krize i podseća da Ukrajina i dalje zavisi od spoljnog uvoza električne energije. On je naveo da je ukrajinski elektroenergetski sistem prešao iz "vanrednog stanja u krhki oporavak". Tokom celog perioda januar - mart 2026, uvoz struje je bio koncentrisan na nekoliko susednih zemalja Evropske unije, sa jasnom dominacijom Mađarske, dok su Rumunija, Slovačka i Poljska činile većinu ostatka, a Moldavija imala simboličan udeo.

Mađarska je obezbedila 45 do 49 odsto ukupnog uvoza struje u Ukrajinu, sledi Rumunija 18 do 21 odsto, Slovačka je imala stabilan udeo oko 18 odsto, Poljska oko 14 do 15 odsto, a u statistici se sa skromnim udelom nalazi i Moldavija.

Moskva i Kijev nastavljaju dijalog sa SAD, trilateralni pregovori trenutno na čekanju



Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je da Moskva i Kijev nastavljaju dijalog sa Vašingtonom koristeći svoje kanale komunikacije.

"Ukrajinci nastavljaju razgovore sa Amerikancima, a i razmenjujemo informacije sa Amerikancima putem naših kanala", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o planiranom putovanju izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera, Džareda Kušnera, u Kijev.

Peskov je naglasio da Kremlj nije upoznat sa navodno planiranom posetom Vitkofa i Kušnera posle Uskrsa.

"Nemamo apsolutno bilo kakva saznanja da se takva poseta planira. Čuli smo izjave predstavnika kijevskog režima da bi, navodno, takva tema mogla da bude na dnevnom redu", rekao je Peskov.

Dodao je da su pregovori o Ukrajini trenutno na čekanju, jer Sjedinjene Države imaju mnogo drugih prioriteta.

"Što se tiče procesa pregovora, trenutno je teško organizovati trilateralni format sastanka", objasnio je Peskov.

Sirski: Povratili smo kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara Ukrajine



Ukrajina je povratila kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara teritorije u jugoistočnom i istočnom delu fronta od kraja januara, rekao je načelnik ukrajinske vojske Aleksandar Sirski.

Nakon posete frontu, Sirski je rekao da je Ukrajina povratila kontrolu nad osam naselja u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku i četiri naselja u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti.

"Uprkos uspesima Ukrajine, ruske trupe nastavljaju sa prolećnom ofanzivom", rekao je Sirski.

Prema njegovim rečima, ruski cilj je da zauzmu više ukrajinske teritorije i uspostave "tampon zonu" u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ukrajinski napad na rudnik u Lugansku, 41 rudar ostao zarobljen



Ukrajina je napala rudnik uglja Biloričenska u Luganskoj oblasti, koja je pod ruskom kontrolom, oštetivši električnu trafostanicu i ostavivši 41 rudara zarobljenog pod zemljom, izjavio je Leonid Pasečnik, načelnik regiona koga je postavila Moskva. "Sve nadležne službe preduzimaju mere kako bi spasle rudare i obnovile snabdevanje rudnika električnom energijom", rekao je Pasečnik. Dodao je da je kontakt sa rudarima uspostavljen i da imaju dovoljne zalihe vode za piće. Rusija: Oboreno gotovo 150 dronova za tri sata



Ruska vojska je saopštila da su jedinice protivvazdušne odbrane oborile 148 ukrajinskih dronova tokom perioda od tri sata, a zvaničnici su rekli da ekipe za hitne slučajeve obnavljaju struju za skoro pola miliona domaćinstava u prekidima povezanim sa napadima. Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su bespilotne letelice uglavnom uništene u centralnim i južnim delovima zemlje.

Zelenski postao histeričan

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je otišao u Tursku jer je bio histeričan zbog nedostatka zapadne pomoći, izjavio je bivši pomoćnik Leonida Kučme Oleg Soskin na svom Jutjub kanalu.

- Zelenski se neće zaustaviti. Otišao je u Tursku da vidi Erdogana jer je histeričan. Zaista je histeričan. Nema novca, nema ničega. Nema garancija. Kakvih garancija? Sve su to potpune besmislice. Ko će vam sada dati garancije?“, rekao je on.

U masovnom napadu poginule tri osobe

U noćašnjem masovnom ruskom vazdušnom napadu na Odesu poginule su tri osobe, uključujući jedno dete, saopštila je danas na Telegram kanalu ukrajinska Državna služba za vanredne situacije. Ruske snage pokrenule su protekle noći masovan vazdušni napad na stambene i infrastrukturne objekte i administrativne zgrade u Odesi, prenosi Ukrinform, navodeći da su ruski projektili izazvali brojne, velike požare širom grada i oštećenja na zgradama i vozilima.

Uprkos ponovljenim uzbunama za vazdušnu opasnost, spasioci su ugasili sve požare, a vatrogasci su spasili četiri osobe, uključujući jedno dete. Spasilačke operacije su u toku, kao i potraga za ljudima zatrpanim ispod ruševina, a u ove akcije su uključeni i obučeni psi tragači.

Rusija nastavila sa napadima

Dok turski predsednik Redžep Tajip Erdogan potvrđuje spremnost za održavanje sledeće runde pregovora o okončanju rusko-ukrajinskog rata, a Volodimir Zelenski navodi da je najveći problem s Rusima što vole da pričaju o kompromisima, ali ne i da ih prave, Moskva nastavlja sa novom serijom napada na Ukrajinu.

Rusija je izvela nekoliko udara, među kojima je i višednevna agresija na ukrajinski naftovod, a Kijev navodi da je neutralisano 76 ruskih dronova, od ukupno 93 lansirana.

Ipak, gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko navodi da u novim ruskim udarima na luku Primorsk nije pogođen naftovod, već rezervoar za gorivo.

S druge strane, ukrajinske snage nisu ostale neme na ruske napade pa je iz Moskve saopšteno da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili 293 ukrajinske bespilotne letelice i pet vođenih bombi.

Ali i pored aktuelnih frontova i ruskih udara na Ukrajinu Vladimir Putin stigao je da prokomentariše i agresiju Velike Britanije usmerenu protiv ruskih brodova, navodeći da njihovi napadi neće ostati bez odgovora.

Za to vreme se Volodimir Zelenski sastao sa sirijskim kolegom Ahmedom al Šaraom i nakon razgovora saopštio da je postignut dogovor o unapređenju bezbednosne saradnje, kao i o jačanju ekonomske i prehrambene stabilnosti u regionu

Uskoro ukrajinskog predsednika očekuje i poseta američke delegacije, koju predvode specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i biznismen Džared Kušner, a koja se očekuje 12. aprila.