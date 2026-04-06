Zaslugom Donalda Trampa, stavovi Sjedinjenih Američkih Država i Zapada u celini o mnogim pitanjima su potpuno razotkriveni, rekao je Aleksandar Lukašenko.

Beloruski predsednik je to izjavio danas, na sastanku sa generalnim sekretarom Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) Talatbekom Masadikovom.

Aleksandar Lukašenko je rekao da se svet suočava sa raznim problemima, uključujući i nivo naoružanja u pojedinim zemljama, i poručio da sva sporna pitanja moraju početi da se rešavaju, prenosi beloruska novinska agencija BelTA.

- Nejasno je u kom pravcu će se svet razvijati i kako će biti strukturirani međunarodni odnosi, ali pozicija SAD i Zapada je potpuno razotkrivena. Tramp je ogolio ovu situaciju i sada razumemo u kakvom su položaju ljudska prava i gde je nestala demokratija. Moramo izvući odgovarajuće zaključke iz onoga što se dogodilo, posebno u vezi sa Iranom - naglasio je predsednik Belorusije.

Lukašenko je rekao da je najopasnija stvar za SAD to što su Amerikanci pokazali svoju ranjivost i što i sami shvataju da nikada neće moći da pobede Kinu, svog globalnog rivala.

- Nikada. I to pokazuje situacija u Iranu - rekao je beloruski predsednik i naglasio da je vreme da se okonča sukob u Iranu.