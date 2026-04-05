To je na Fejsbuku saopštio izvršni direktor kompanije Sergij Korecki.
- Drugi dan zaredom Rusi namerno gađaju naftnu i gasnu infrastrukturu Naftogaz grupe - rekao je Korecki.
Prema njegovim rečima, gasno proizvodno postrojenje u Poltavskoj oblasti, koje je bilo granatirano prethodnog dana, ponovo je tokom noći napadnuto dronovima.
Još jedan naftno-gasni objekat u Sumskoj oblasti takođe je bio na meti napada. Na licu mesta izbio je požar, a jedinice Državne službe za vanredne situacije upućene su da ga ugase.
