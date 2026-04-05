Cilj takvog dolaska bio bi pokušaj da se ponovo pokrenu pregovori o mirovnom sporazumu, prema rečima šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

- Kušner, Vitkof i senator Lindzi Grejem — to su oni koji se očekuje da dođu. Ko će još biti tamo — videćemo - rekao je Kiril Budanov za Blumberg u subotu.

Poseta bi mogla da se održi ubrzo nakon pravoslavnog Uskrsa, dodao je Budanov.

Tramp ne odustaje od pritiska

Tramp je vršio pritisak na Zelenskog da pristane na sporazum o okončanju rata, koji bi mogao da uključi ustupanje delova svoje teritorije od strane Kijeva, rekao je ukrajinski predsednik Rojtersu prošlog meseca.

Zelenski je u intervjuu od 25. marta rekao da je Vašington vezao svoju ponudu bezbednosnih garancija za mirovni sporazum za Ukrajinu za to da Kijev odustane od celog svog istočnog regiona Donbasa Rusiji.