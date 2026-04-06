Došlo je do novog napada na američku bazu „Viktorija“ u Bagdadu, prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, prenosi grčki portal Pronjuz.

Objavljeni su i snimci, iako za sada nema zvanične potvrde njihove autentičnosti.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti, niti su se nadležni zvanično oglasili.

Prema prvim navodima, napad je verovatno izveden dronom, a sumnja se na šiitske milicije koje deluju u Iraku, piše grčki portal.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO