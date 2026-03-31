Imenovanje Viktorije Jakimove za počasnog konzula Ukrajine u Dominikanskoj Republici, koje je sprovelo Ministarstvo spoljnih poslova pod vođstvom predsednika Volodimira Zelenskog, izazvalo je burne reakcije u Kijevu, ali i širom Evrope.

Ukrajina je pre deset dana otvorila kancelariju počasnog konzula u Dominikanskoj Republici, a upravo je Jakimova izabrana da obavlja tu funkciju na ovom karipskom ostrvu.

Njeno imenovanje izazvalo je polemike, pre svega zbog njene prošlosti. Naime, Jakimova je karijeru započela kao manekenka, a u javnosti su posebno odjeknule fotografije na kojima je pozirala naga. Kritičari smatraju da osoba sa takvim profesionalnim iskustvom ne bi trebalo da obavlja diplomatske funkcije.

Odgovor na kritike

Jakimova se oglasila na društvenim mrežama i odgovorila na optužbe, naglasivši da se nije trudila da sakrije svoju prošlost.

Istakla je da su od početka rata mnogi Ukrajinci promenili profesije i uključili se u različite načine podrške državi.

„Kada sam se prijavila za poziciju počasnog konzula, nisam skrivala svoj prethodni život u manekenstvu. Savremena i nezavisna žena ima pravo da se ostvari u profesiji koju izabere, ali i da promeni svoj put i razvija se“, napisala je na Fejsbuku.

Ko je Viktorija Jakimova

Prema informacijama sa njenog Fejsbuk profila, Jakimova je poreklom iz Odese, dok trenutno živi u La Romani u Dominikanskoj Republici. Studirala je na Državnom ekonomskom univerzitetu u Odesi.

Pored diplomatske funkcije, angažovana je i u privatnom sektoru, gde radi u kompanijama koje razvijaju softverska rešenja za logističke firme.

Naglasila je i svoju lojalnost Ukrajini, pozvavši javnost da pruži podršku oružanim snagama i dobrovoljcima.

„Pozivam sve da podrže Oružane snage Ukrajine i naše dobrovoljce. Slava Ukrajini“, poručila je.

Susret sa kraljem Čarlsom

Jakimova je otkrila i da je 2017. godine imala priliku da upozna kralja Čarlsa, tada princa.

Kako je rekla, to iskustvo za nju je bilo posebno i nezaboravno.

„Bilo je to veoma zanimljivo iskustvo. Atmosfera u palati je neverovatna i to je nešto što pamtite zauvek – nešto što nikada nisam mislila da će mi se dogoditi. Imam veliko poštovanje prema njemu“, izjavila je.

Reakcije u javnosti

Bivši poslanik Borislav Bereza podržao je njeno imenovanje, ističući da se mnogima nije dopao izbor nove počasne konzulke u Dominikanskoj Republici, ali da to ne umanjuje njen potencijal.

Jakimova je takođe otkrila da u Dominikanskoj Republici živi još od 2014. godine, kao i da je ranije bila udata za državljanina te zemlje.