Prvi koji je napustio Elitu 9 u finalu rijaliti programa jeste Nenad Macanović zvani Bebica.

Podsećanja radi, majka učesnice rijalitija Teodore Delić, Slavica, stala je pred naše kamere u Šimanovima, gde Alo prati finalno veče rijaliti programa Elita 9.

Slavica je stigla u pratnji supruga i druge ćerke, te je tom prilikom otkrila da Teodora mora da bira između primarne porodice i partnera Nenada Macanovića Bebice.

- Ona izlazi sa nama, a Bebica će biti na bloku čim izađe. Daću sve od sebe da Bebica završi u zatvoru. on je moju ćerku tukao i pokušao da siluje. Imam dnevnik, znam u minut, dan i mesec kada je sve to radio, a imam i na snimcima sve dokaze. Vratila mu se zbog onog fenomena, ne znam tačno kako se zove, kada se žrtva nasilja vrati nasilniku. Fićka je prepustila onoj drolji, jer ne može ni da se poredi sa njom. Ćerki ništa ne zameram osim veze sa Bebicom. Nikoga nije vređala, bila je kulturna. On neka bije svoju decu, a moju ćerku će ostaviti, ne može da nastavi sa njim. Moraće da bira. I prošle godine smo je osudili, ali ovoga puta će morati konačno da odluči - bila je jasna Slavica.

BONUS VIDEO: