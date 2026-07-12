Vozač trotineta je udario u ivičnjak, pao i poginuo.
Tragedija se dogodila u Siktivkaru.
Pedesetpetogodišnji muškarac je vozio električni trotinet sa sedištem.
Muškarac je preminuo u kolima hitne pomoći.
Preminuo u kolima hitne pomoći
Vozač trotineta je udario u ivičnjak, pao i poginuo.
Tragedija se dogodila u Siktivkaru.
Pedesetpetogodišnji muškarac je vozio električni trotinet sa sedištem.
Muškarac je preminuo u kolima hitne pomoći.
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