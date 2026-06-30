Prvi incident dogodio se 21. juna u reci Rejnbou u okrugu Marion, gde je aligator ugrizao ronioca, preneo je CBS.

Reka je privremeno zatvorena kako bi nadležne službe pronašle životinju, nakon čega je ponovo otvorena.

Posle, manje od nedelju dana, aligator je ugrizao maloletnika za ruku dok je pecao sa obale u okrugu Marion.

Povređeni je prevezen u bolnicu, a službenici FWC-a su potom uklonili i usmrtili aligatora dugog oko 2,4 metra.

Dan kasnije, odrasla žena zadobila je teške povrede nakon što ju je aligator napao dok je plivala u reci Ekonlokhači u okrugu Seminol.

Prevezena je u bolnicu, gde je kasnije preminula.

FWC je saopštio da je u toku potraga za aligatorom umešanim u smrtonosni napad i da je angažovano više službi i stručnjaka za hvatanje ovih životinja.

Zvaničnici su naveli da su aligatori tokom sezone parenja, koja traje od aprila do juna, aktivniji i češće napuštaju svoja uobičajena staništa u potrazi za partnerima.