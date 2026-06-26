Upravni sud u Francuskoj poništio je odluku grada Grenobla iz 2022. godine kojom je bilo dozvoljeno nošenje burkinija u opštinskim bazenima, ocenivši da je takva mera narušavala princip jednakog tretmana korisnika javne službe.

Četiri godine nakon što je odluka izazvala oštre političke i pravne polemike, sud je potvrdio ranije privremene odluke kojima je njena primena bila suspendovana, prenosi Figaro.

Sud je u najnovijoj presudi ocenio da sporna odredba nije bila u skladu sa načelom jednakog tretmana korisnika, iako prilagođavanje javnih usluga verskim uverenjima samo po sebi nije protivno zakonu.