Upravni sud u Francuskoj poništio je odluku grada Grenobla iz 2022. godine kojom je bilo dozvoljeno nošenje burkinija u opštinskim bazenima, ocenivši da je takva mera narušavala princip jednakog tretmana korisnika javne službe.
Četiri godine nakon što je odluka izazvala oštre političke i pravne polemike, sud je potvrdio ranije privremene odluke kojima je njena primena bila suspendovana, prenosi Figaro.
Sud je u najnovijoj presudi ocenio da sporna odredba nije bila u skladu sa načelom jednakog tretmana korisnika, iako prilagođavanje javnih usluga verskim uverenjima samo po sebi nije protivno zakonu.
Pravilnik kojim se zabranjuje nošenje burkinija na opštinskim bazenima Granobla je usvojila gradska uprava tadašnjeg gradonačelnika Erika Piola u junu 2022. godine.
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