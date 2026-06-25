Prema navodima tužilaštva u Pontoazu, dete su roditelji pronašli bez svesti u vozilu parkiranom ispred porodične kuće, preneo je Figaro. Uprkos pokušajima roditelja i hitnih službi da ga reanimiraju, dečak je proglašen mrtvim u 19.35 časova.

Istraga je pokazala da je otac u trenutku incidenta radio u pomoćnom objektu u dvorištu, dok je majka odmarala sa njihovim drugim detetom, starim 18 meseci.

Prema prvim informacijama, dečak je izbegao nadzor roditelja najmanje 45 minuta, ušao u automobil čija vrata nisu bila zaključana i ostao zarobljen unutra.

Vozilo je imalo uključenu dečju sigurnosnu bravu, pa dete nije moglo da izađe iz automobila. Majka je nakon tragedije hospitalizovana zbog stanja šoka, a tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Nesreća se dogodila usred rekordnog toplotnog talasa koji je pogodio Francusku. Meteorološka služba "Meteo Frans" saopštila je da je zemlja juče zabeležila najtopliji dan od početka merenja, sa prosečnom nacionalnom temperaturom od 30 stepeni Celzijusa.

Ovo je drugi sličan slučaj u Francuskoj ove sedmice. U ponedeljak su dvoje dece, uzrasta dve i četiri godine, pronađeni mrtvi u porodičnom automobilu na parkingu stambene zgrade u Karpantrasu, na jugu zemlje.

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