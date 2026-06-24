Dok temperature širom zemlje dostižu gotovo 40 stepeni Celzijusa, a pojedini delovi Francuske beleže rekordne vrućine, raste pritisak da se klima-uređaji uvedu u škole, bolnice i druge javne ustanove koje su do sada uglavnom bile bez sistema za rashlađivanje.

Trenutno samo oko četvrtine francuskih domaćinstava poseduje klima-uređaje, što je znatno manje nego u Španiji i Italiji, gde ih ima oko polovine domaćinstava, dok je u SAD i Japanu taj procenat blizu 90 odsto.

Zbog ekstremnih temperatura ove nedelje zatvorene su hiljade škola, dok zdravstveni radnici upozoravaju da uslovi u pojedinim bolnicama postaju sve teži. Istovremeno, građani masovno kupuju prenosive klima-uređaje kako bi lakše podneli visoke temperature.

Promene se primećuju i na političkoj sceni. Liderka francuskih Zelenih Mari Tondelje priznala je da su klima-uređaji postali neophodni u pojedinim ustanovama, poput škola i bolnica, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na dosadašnji stav ekoloških pokreta koji su klimatizaciju dugo smatrali lošim odgovorom na klimatske promene.

Bez klimatizacije se ne može

Ekološke organizacije godinama su upozoravale da klima-uređaji povećavaju potrošnju energije, doprinose emisiji gasova sa efektom staklene bašte i dodatno zagrevaju gradske sredine izbacivanjem toplog vazduha na ulice.

Ipak, kako toplotni talasi postaju sve učestaliji i intenzivniji, raste broj onih koji smatraju da se bez klimatizacije više ne može. Konzervativni političari i desnica već pozivaju na masovno opremanje škola, bolnica i javnog prevoza rashladnim sistemima.

Predsednica regiona Pariz Valeri Pekres najavila je plan da svi vozovi i autobusi budu klimatizovani do 2032. godine, dok je liderka desničarskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen zatražila nacionalni program za ugradnju klima-uređaja u obrazovne i zdravstvene ustanove.

Kako navodi BBC, uprkos političkim razlikama, sve više francuskih zvaničnika dolazi do istog zaključka: u uslovima sve ekstremnijih vrućina, veća upotreba klima-uređaja postaje neizbežan deo prilagođavanja klimatskim promenama.