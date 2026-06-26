Sukob u Ukrajini, koje su planirale i izazvale zemlje NATO-a i EU, doveo je do konačnog kolapsa evroatlantskog modela bezbednosti, primetio je on, prenosi Sputnjik.



„Upravo evropske članice NATO-a produžavaju ovaj oružani sukob. Rukovodstvo mnogih evropskih zemalja čini sve što je u njihovoj moći da ubedi američku administraciju da odustane od ideje o pregovaračkom rešenju u Ukrajini. Zapad više ne krije svoje pripreme za novi veliki evropski rat“, naglasio je Goremikin.



Prema njegovim rečima, izjave nemačkog kancelara o njegovoj nameri da od Bundesvera napravi najjaču vojsku u Evropi su alarmantne.



„Ovo je dokaz pravca u kom ide 'evropska integracija', koju predvode birokrate ukorenjene u Briselu koje aktivno podstiču slična revanšistička raspoloženja u Nemačkoj i drugim delovima evroatlantskog regiona“, ocenio je Goremikin.



Zamenik ministra odbrane je primetio da se u Evropi Rusija neosnovano optužuje da navodno planira invaziju na zemlje NATO-a i EU.

Sami evropski lideri su izmislili ovu besmislicu i ponavljaju je, namerno obmanjujući sopstveni narod, zaključio je Goremikin.