Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas da je mornarica njegove zemlje presrela naftni tanker dok je prolazio u blizini obale Sicilije, navodeći da tanker pripada "floti u senci" koju Rusija koristi za transport nafte i gasa i zaobilaženje zapadnih sankcija.

"Ova nova akcija protiv flote u senci, sprovedena nekoliko dana nakon slične operacije Britanije, pokazuje odlučnost Evropljana", istakao je Makron u objavi na platformi X, navodeći da se presretanje dogodilo u utorak.

 Makron je istakao da Evropa neće dozvoliti da "flota u senci" izbegne sankcije i da finansira rat Rusije protiv Ukrajine.

Makron je objavio video snimak na kojem se vide francuski mornari kako se spuštaju iz helikoptera na tanker "Deliver".

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Francuska je do sada presrela najmanje pet tankera za koje kaže da su deo ruske "flote u senci".

Moskva je takve akcije nazvala nezakonitim, prenosi Tanjug.

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