Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas da je mornarica njegove zemlje presrela naftni tanker dok je prolazio u blizini obale Sicilije, navodeći da tanker pripada "floti u senci" koju Rusija koristi za transport nafte i gasa i zaobilaženje zapadnih sankcija.

"Ova nova akcija protiv flote u senci, sprovedena nekoliko dana nakon slične operacije Britanije, pokazuje odlučnost Evropljana", istakao je Makron u objavi na platformi X, navodeći da se presretanje dogodilo u utorak.

Makron je istakao da Evropa neće dozvoliti da "flota u senci" izbegne sankcije i da finansira rat Rusije protiv Ukrajine.

Makron je objavio video snimak na kojem se vide francuski mornari kako se spuštaju iz helikoptera na tanker "Deliver".

Francuska je do sada presrela najmanje pet tankera za koje kaže da su deo ruske "flote u senci".

Moskva je takve akcije nazvala nezakonitim, prenosi Tanjug.

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