Rekordna temperatura za jun u Velikoj Britaniji oborena je danas treći dan zaredom, pošto je u mestu Votišem, u grofoviji Safok, izmereno 36,9 stepeni Celzijusa, saopštila je britanska Meteorološka služba.

Britanski meteorolozi navode da temperatura i dalje raste, prenosi Skaj njuz.

Dan ranije u Merifildu, u grofoviji Samerset, izmereno je 36,7 stepeni Celzijusa, dok je u sredu u Gosportu zabeleženo 36,1 stepen.

Sve tri vrednosti premašile su prethodni rekord za jun od 35,6 stepeni Celzijusa, koji je zabeležen 1976. godine u Sauthemptonu.

London i jugoistok Engleske se suočavaju sa ekstremnim toplotnim talasom, gde crveno upozorenje ostaje na snazi do večeras.

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