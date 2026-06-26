Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj deonice Adrani-Preljina (Kraljevo-Čačak) na Moravskom koridoru.

"Ovo je najširi auto-put, on je 30 metara širine, 28 metara su obično široki auto-putevi, i time pruža još veću bezbednost za učesnike u saobraćaju. On je u potpunosti digitalizovan, obezbeđena 5G mreža celom njegovom dužinom, dakle od Čačka do Kraljeva. Ja sam veoma srećan što niko nije ni sanjao da izgradimo autoput do Kraljeva, o tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Tako da, ovo je nova istorija", poručio je Vučić.

Građani nisu krili oduševljenje zbog činjenice da je ovom deonicom značajno skraćeno vreme i bolje povezani Čačak i Kraljevo.

Oni su predsednika na novom auto-putu dočekali uz skandiranje "Aco, Srbine!"