Srbija trenutno prolazi kroz snažan investicioni zamah, koji je, uprkos izazovnim globalnim okolnostima, usmeren na izgradnju i potpunu modernizaciju ključne saobraćajne infrastrukture.

Posebna pažnja javnosti usmerena je na otvaranje nove deonice auto-puta od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo.

Predsednik Vučić na novoj deonici autoputa

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj deonice Adrani-Preljina (Kraljevo-Čačak) na Moravskom koridoru.





- Ovo je najširi autoput, on je 30 metara širine, 28 metara su obično široki autoputevi, i time pruža još veću bezbednost za učesnike u saobraćaju. On je u potpunosti digitalizovan, obezbeđena 5G mreža celom njegovom dužinom, dakle od Čačka do Kraljeva. Ja sam veoma srećan što niko nije ni sanjao da izgradimo autoput do Kraljeva, o tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Tako da, ovo je nova istorija - poručio je Vučić.

- Ovo dovodi fabrike, turiste, zbližava porodice, omogućava bolji životni standard. Na tome smo radili naporno - rekao je Vučić.

- Izrazito smo nisko zadužena zemlja jer nismo trošili novac. Nekako sam najsrećniji kad se grade putevi, ništa ne može da mi pokvari raspoloženje.

- Želim ljudima da kažem da već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Još problema imamo sa projektovanjem, oko zaštićene zone oko Studenice... To će dramatično da približi Novi Pazar, Rašku, Jarinje.

- Nikada dinara niko nije uzeo ni za šta od svega ovoga - rekao je.

- Milion problema prilikom izgradnje auto-puta. Kraljevačkoj opštini je plaćeno više nego Čačku, onda dođu advokati, gledate šta je to što možete da uradite. Bezbroj problema je tu i ništa nije lako graditi i raditi. Ono što je važno i za Srbe i Bošnjake, i sav naš narod, na KiM, mi ćemo da platimo izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, verujem da će to Amerikanci uspeti da završe.

- Ljudi moraju da razumeju da ne smemo da budemo sebični prema drugima, i generacijama koje dolaze. Uspevao sam nekada kao politički buldožer da izguram stvari koje inače nikad ne bih.

- Rasinjski, Raški i Moravički okrug će spajati. Pola miliona ljudi. Nama je sad Beograd - Kraljevo, sat i petnaest minuta, nekada smo išli 2 i po sata.

- Mnogo toga gradimo i radimo prema Kuršumliji. Mi smo uradili kompletan auto-put do Niša, ulaza u Sićevačku klisuru, do bugarske granice, sve smo to napravili. Fruškogorski koridor isto, koji je veoma važan.

Zabrana ulaska Vučićeviću u Crnu Goru

O navodima da je Draganu J. Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, rekao je:

- Ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i govore nešto što se nekome ne dopada. Mi nikad nismo reagovali na njihove najbrutalnije napade, na čitavu hajku koju su godinama vodili, nikad slično nismo odgovorili, a nažalost moraćemo da odgovorimo recipročnim merama.

- Nisu oni baš tako rekli. Napisali su izrazito kratak i glup tekst. On je radio sa mnom u prethodnoj vladi. Ja sam video njega kao pametnog čoveka i uzeo ga da radi sa mnom. Da nije bilo Jorga, ja bih doveo teško ljude u Čačak da rade. Obezbeđivao sam uslove za njih, ali mi je taj čovek mnogo pomogao. Ponekad zaboravim sve ljude koji su Srbiji doprineli. Bolje da završite kao Čaušesku, a da iza vas ostanu putevi, fabrike, naučno-tehnološki parkovi.

- Okej je i svakako znači ljudima, ali mora da bude još jedna dobra linija, pa će onda i ljudi iz Kraljeva i Čačka biti zadovoljniji. Kad se otvara auto-put ja sam tad srećan.

- Nije lako danas dovući investitore, to morate da imate u vidu. To nema više u svetu. Volkswagen je najavio 100.000 otkaza.

Kad su u pitanju blokaderi koji su prepevali pesmu Baje Malog Knindže "pevaj Srbijo, zemljo junaka" u "pevaj Srbijo, zemljo ludaka", Vučić kaže da polaze od sebe.

- Obično na sebe misle, kao i oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti - ističe on.

Kaže da je osedeo, ne misli da se farba.

Građani se okupili u Oplanićima, čekaju predsednika



Nakon svečanog otvaranja auto-puta, predsednik će posetiti ovo mesto i obratiti se okupljenim građanima.

Deonica auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, danas će u 17.00 svečano biti otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Autoput olakšaće život građanima, evo šta su rekli:

Predsednik Vučić dobio je i svoju pesmu:





Penzioneri su oduševljeni i poručuju da je samo predsednik Vučić mogao da omogući ovo:

Istorijsko umrežavanje Čačka i Kraljeva

Nova deonica, koja obuhvata oko 29 kilometara tek izgrađenog auto-puta, predstavlja jedan od najvažnijih i najkompleksnijih delova Moravskog koridora jer direktno spaja zapadni deo trase sa područjem Kraljeva i celokupne Raške oblasti. Njenim otvaranjem, Čačak i Kraljevo biće neuporedivo bolje saobraćajno povezani, a Kraljevo praktično dobija svoj prvi, direktan izlaz na nacionalnu mrežu auto-puteva.

Za grad Čačak, koji je već uspešno povezan sa auto-putem "Miloš Veliki", otvaranje Moravskog koridora donosi privilegiju povezivanja sa trećim auto-putem. Time se dodatno jača saobraćajni i geostrateški položaj ovog grada, te se nedvosmisleno potvrđuje njegov status jednog od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Republici Srbiji.

Prvi digitalni 5G auto-put u Srbiji

Moravski koridor predstavlja apsolutnu prekretnicu u planiranju i realizaciji putne infrastrukture u Srbiji. Sa ukupnom dužinom od oko 110 do 112 kilometara, njegovim konačnim završetkom fizički se i funkcionalno povezuju Koridor 10 kod Pojata i auto-put "Miloš Veliki" kod Preljine. Trasa ovog projekta direktno integriše područje u kojem danas živi više od 500.000 ljudi, prolazeći kroz najvažnije centre u dolini Zapadne Morave, među kojima su Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.

"Zajedno gradimo budućnost! Ponosan na Srbiju i njene građane!", poručio je predsednik na Instagramu!