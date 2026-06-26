"Kretanje i prisustvo vojnih aviona terorističkog cionističkog režima u vazdušnom prostoru nekih susednih zemalja u pravcu Irana smatramo opasnim činom i pretnjom po Islamsku Republiku Iran", navodi se u saopštenju Centralnog štaba iranskih oružanih snaga, prenosi Press tv.

U saopštenju se dodaje da će, "ukoliko Amerika ne bude u stanju da obuzda i kontroliše cionistički režim, Islamska Republika Iran odbaciti svaku pretnju i smatraće svojim pravom da odgovori na takve opasne postupke".

Zvanični ultimatum

Iran je, prema izvorima upoznatim sa situacijom, uputio i zvanični ultimatum iračkoj vladi i regionalnoj vladi Iračkog Kurdistana (KRG), zahtevajući hitne mere protiv grupa koje Teheran smatra terorističkim i koje deluju na severu Iraka.

Poruka, preneta preko ambasadora Iraka u Teheranu Jasera al-Hadžadža, navodno daje Bagdadu i Erbilu dve mogućnosti: hapšenje i izručenje lidera i pripadnika tih grupa Iranu radi sudskog postupka zbog, kako navodi Teheran, terorističkih aktivnosti, ili omogućavanje njihovog premeštanja u treću zemlju u određenom roku.

Prema tim izvorima, Iran smatra da kontinuirano prisustvo i delovanje tih grupa u regionu Kurdistana predstavlja direktnu pretnju njegovoj nacionalnoj bezbednosti i očekuje odlučnu reakciju iračkih federalnih i kurdskih vlasti.

Iranske snage su poslednjih meseci izvele više napada, uključujući operaciju 8. juna usmerenu na sedišta jedne grupe u gradu Sulejmanija.

Teheran je ranije upozorio da će, ukoliko separatističke grupe iz tog regiona budu ulazile na teritoriju Irana, svi objekti u Iračkom Kurdistanu biti moguća meta napada.

Presstv prenosi i objavu dopisnika persijske službe BBC-ija Džijara Gola, koji je pozivajući se na više izvora, naveo da su Sjedinjene Američke Države razvile plan za kopnenu operaciju protiv Irana uz učešće kurdskih oružanih grupa uoči 40-odnevnog rata, ali da plan nikada nije sproveden.

Prema njegovim navodima, plan je aktivno zagovarao izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je tu ideju izneo američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom razgovora pre početka rata.

Netanjahu je, prema izvorima koje citira BBC, tokom sastanka u Beloj kući oko sat vremena pokušavao da ubedi Trampa da bi kurdske grupe sa bazama na severu Iraka mogle da doprinesu padu Irana.

Tramp je navodno u početku odobrio plan, nakon čega je tiho pružena ograničena finansijska podrška pripremama, dok je kasnije bilo predviđeno i veće snabdevanje oružjem.

Američki zvaničnici su, prema tim navodima, obavestili pojedine iračke kurdske partije da je napad na Iran neminovan i da bi te grupe trebalo da napadnu iranske baze i bezbednosne objekte u pograničnim oblastima ukoliko sukob počne.

Plan je navodno predviđao operacije u iranskim provincijama Kermanšah, Ilam, Kurdistan i Zapadni Azerbejdžan oko 72 sata nakon početka rata.

Kurdske grupe su, prema izvorima BBC-ja, trebalo da dobiju vazdušnu podršku, oružje, municiju i finansijsku pomoć.

Gol je naveo da su neke kurdske grupe pre početka rata kupile terenska vozila, na njih postavile vojnu opremu i nabavile oružje preko crnog tržišta u Iraku.

Operacija na kraju nije realizovana, jer je Tramp odustao od tog plana, navodi BBC.

Prema Golovim izvorima, Tramp je pre rata razgovarao sa kurdskim liderima Masudom Barzanijem i Bafelom Talabanijem, kao i sa liderom jedne separatističke iranske kurdske stranke.

Nekoliko dana kasnije Tramp je saopštio da ne želi da Kurdi budu uključeni u rat, što je, prema Golovoj oceni, ukazivalo na promenu prvobitne odluke SAD.

Izrael već dugo održava diskretne vojne, obaveštajne i poslovne veze sa pojedinim kurdskim grupama, koje smatra mogućim saveznikom protiv zajedničkih protivnika, navodi dopisnik BBC-ija.

Navodi o ulozi izraelske obaveštajne službe Mosad i američke CIA u podršci kurdskim grupama nisu nezavisno potvrđeni iz zvaničnih izvora, prenosi Tanjug.

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