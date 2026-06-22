U Moskvi su danas održane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana o perspektivama za sprovođenje memoranduma Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba na Bliskom istoku, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da su konsultacije održane između specijalnog predstavnika ruskog ministra spoljnih poslova za rešavanje sirijskog problema, direktora Departmana za Bliski istok i Severnu Afriku Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandra Kinščaka i pomoćnika iranskog ministra spoljnih poslova, generalnog direktora Generalne direkcije za Zapadnu Aziju i Severnu Afriku Ministarstva spoljnih poslova Irana Mehdija Šuštarija, preneo je Sputnjik.

Ističe se da je diskusija bila usmerena na perspektive primene memoranduma o razumevanju između Irana i SAD o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Istaknut je značaj strogog pridržavanja postignutih sporazuma i njihovog savesnog sprovođenja, što bi doprinelo ukupnoj stabilizaciji situacije u regionu Persijskog zaliva i Bliskog istoka u celini, navodi se u saopštenju.

Takođe je naglašen značaj obezbeđivanja održivog i dugoročnog primirja u libansko-izraelskoj pograničnoj oblasti.

Navodi se da to podrazumeva odustajanje od svih neprijateljskih i provokativnih akcija, kao i stvaranje uslova za uspostavljanje političkog i diplomatskog procesa na osnovu odredbi Rezolucije 1701 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Naglašena je potreba hitnog povlačenja izraelskih trupa sa teritorije Libana i potvrđen principijelni stav u podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu te zemlje.

U saopštenju se navodi da je tokom razmatranja situacije u palestinsko-izraelskoj zoni sukoba, istaknuta potreba za obezbeđivanjem održivog primirja u Pojasu Gaze, kao i za obnovu civilne infrastrukture palestinske enklave.