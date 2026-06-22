Prema pisanju lista, Tramp planira da pozove izvođače radova u oblasti odbrane da ubrzaju svoj rad na obnavljanju američkih arsenala, iscrpljenih zbog sukoba sa Iranom.

Očekuje se da će sastanku prisustvovati zamenik ministra odbrane Stiven Fajnberg i viši rukovodioci kompanija Lokid Martin, RTX, Boing, L3Haris, Nortrop Gruman i Hanivel Aerospejs.

List „WSJ“ je pisao da je Pentagon postigao preliminarni sporazum sa proizvođačima o povećanju proizvodnje raketa „patriot“ i „tomahavk“.

Međutim, finansiranje ovog poduhvata još uvek nije odobrio Kongres.

List navodi da je u nacrtu budžeta za fiskalnu 2027. godinu Ministarstvo rata zatražilo 52,9 milijardi dolara za povećanje proizvodnje 12 kritično važnih municija, uključujući Patriot, Standard rakete i THAAD.