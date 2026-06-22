Među temama koje su izazvale najviše polemika našla se tetovaža sa hrvatskim istorijskim motivom, za koju su pojedini kritičari tvrdili da podseća na simboliku povezanu sa ekstremističkim i nacističkim pokretima. Platner je odbacio takve optužbe, navodeći da tetovaža nema značenje koje joj protivnici pripisuju.

Pored toga, kampanju su obeležile i druge kontroverze, uključujući medijske napise o njegovom privatnom životu i navodima bivših partnerki.

Ipak, birači Demokratske stranke u Mejnu nisu mu uskratili podršku, pa je ubedljivo osvojio nominaciju za predstojeću trku za Senat.

Platnera sada očekuje duel sa republikanskom senatorkom Suzan Kolins, a analitičari ocenjuju da će upravo ova trka biti jedna od najvažnijih u Sjedinjenim Američkim Državama, jer bi njen ishod mogao da utiče na odnos snaga u Senatu.