Na zvaničnom obeležavanju Dana antifašističke borbe i 85. godišnjice osnivanja partizanskog odreda u šumi Brezovica kod Siska, konferenciju za novinare održao je poslanik hrvatskog Sabora Igor Peternel.

On se žali da je tokom konferencije bilo više verbalnih napada, uvreda i ometanja učesnika od strane nekih od prisutnih, zbog čega je obraćanje medijima na kraju prekinuto.

Čuli su se povici od ljudi poput: “Ne bi bilo Hrvatske da nije bilo komunista”, kao i “je*ao te Domovinski rat”, "je*ao vas onaj koji vas je pustio", "pi*ka vam materina ona odvratna".