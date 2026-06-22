Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u Beloj kući da je Ormuski moreuz "potpuno otvoren" i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno, navodeći da je situacija pod kontrolom i da SAD "dobro upravljaju" bezbednošću u tom području.

Tramp je, obraćajući se tokom potpisivanja izvršne uredbe o kvantnom računarstvu u Ovalnom kabinetu, rekao da je moreuz ponovo otvoren u petak, kao i da je u subotu kroz njega prošlo 26 brodova.

On je, javlja Skaj Njuz, naveo da je broj plovila juče pao na pet, uz napomenu da je moguće da su neki brodovi isključili transpondere, pa nisu bili evidentirani.

Istovremeno, na pitanje novinara da li bi se vratio u rat ako Iran ne bude ispunio okvirni sporazum o okončanju rata, Tramp je rekao da će "uraditi ono što mora".

"Ne, na način na koji ja to radim, to neće izazvati pad", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje da li bi takvi postupci mogli da izazovu ekonomski pad.

Takođe je ponovio poznate tvrdnje da su iranski vojni kapaciteti i rukovodstvo uništeni ratom.

"Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, svi njihovi lideri su mrtvi, cela njihova zemlja je u haosu, njihova ekonomija je zatvorena", rekao je Tramp.