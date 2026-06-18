Prema objavljenoj mapi, linija raspoređivanja izraelskih snaga proteže se od istoka ka zapadu i na pojedinim delovima zalazi do 10 kilometara unutar libanske teritorije, preneo je Tajms ov Izrael.

Mapa pokazuje da su izraelske snage od aprila dodatno napredovale unutar Libana, uključujući područja u blizini grada Nabatije. Pitanje eventualnog povlačenja izraelskih trupa iz južnog Libana i dalje je predmet razgovora između Izraela i Libana, a novi sastanak pregovaračkih timova očekuje se naredne sedmice.

IDF je saopštio da će, u skladu sa operativnim potrebama, nastaviti da kontroliše teritoriju kako bi uklonio potencijalne pretnje vojnicima i izraelskim zajednicama duž severne granice. Takođe je pozvao libansku vojsku da koordinira aktivnosti sa IDF.