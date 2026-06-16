FBI je uveo potpunu zabranu korišćenja dronova u blizini stadiona zbog bezbednosnih rizika i upozorio da za zabranu ne postoje izuzeci, uključujući fotografe i rekreativne korisnike, prenosi Independent.

Osobama koje upravljaju dronovima u zabranjenim zonama prete novčane kazne do 100.000 dolara, kao i moguće federalne optužbe "Nebezbedna i nepropisna upotreba dronova ili drugih bespilotnih letelica predstavlja fizičku opasnost za druge vazduhoplove i ljude na zemlji i može predstavljati kršenje federalnog zakona", navodi se u saopštenju kancelarije FBI u Atlanti.

Privremena ograničenja vazdušnog saobraćaja uvedena su oko više gradova domaćina Mundijala, a Atlanta je među 11 američkih gradova koji organizuju utakmice svetskog prvenstva. U tom gradu u ponedeljak je odigran meč između reprezentacija Španije i Zelenorotskih ostrva.

Direktor FBI-ja Kaš Patel izjavio je da dronovi predstavljaju jednu od najvećih pretnji bezbednosti tokom Svetskog prvenstva, dok je komesarka njujorške policije Džesika Tiš upozorila da je razvoj tehnologije bespilotnih letelica, posebno tokom rata u Ukrajini, značajno povećao bezbednosne izazove.

"Rat u Ukrajini je postao poligon za testiranje tehnologije dronova u stvarnom svetu, i ako postoji jedna pretnja koja me drži budnom noću, to su dronovi", rekla je Tiš.

Pomoćnik direktora FBI-ja Devin Kovalski rekao je da agencija svaki neovlašćeni dron tretira kao potencijalnu pretnju i da odmah pokreće istragu radi identifikacije operatera i procene rizika. Američki Kongres odobrio je bezbednosnim službama ovlašćenja za obaranje dronova koji predstavljaju opasnost, ali vlasti navode da se u praksi češće koriste elektronske metode za njihovo onesposobljavanje kako bi se izbegla šteta od pada letelica.

FBI je još u oktobru prošle godine pokrenuo program obuke lokalnih policijskih službenika za suzbijanje pretnji od dronova, a do sada je oko 70 policajaca završilo specijalizovanu obuku za rad u gradovima domaćinima Svetskog prvenstva.