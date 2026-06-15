Broj mališana kojima je potrebna stručna pomoć raste iz godine u godinu, dok zdravstveni sistem sve teže prati potrebe najmlađih pacijenata, piše Jutarnji.

Sve mlađi pacijenti

Prema podacima najvećih hrvatskih zdravstvenih ustanova koje se bave dečjom i adolescenskom psihijatrijom, stručnjaci se suočavaju sa sve ranijim pojavama psihičkih poremećaja. Kliničke slike postaju složenije, a problemi koji su nekada bili karakteristični za tinejdžere danas se javljaju kod dece školskog, pa čak i predškolskog uzrasta.

Posebnu zabrinutost izazivaju poremećaji ishrane, uključujući anoreksiju, čija se pojava beleži kod sve mlađih devojčica. Stručnjaci već godinama upozoravaju da broj maloletnika sa anoreksijom i bulimijom kontinuirano raste.

Pokušaji samoubistava među osnovcima

Jedan od najalarmantnijih podataka odnosi se na pokušaje suicida među decom osnovnoškolskog uzrasta. Samo u prvih pet meseci ove godine u najvećoj hrvatskoj ustanovi za lečenje dece i mladih zabeleženo je oko 50 hospitalizacija zbog pokušaja samoubistva.

I ranija istraživanja ukazivala su na rast samopovređivanja, depresije, anksioznosti i suicidalnog ponašanja među mladima, pri čemu stručnjaci upozoravaju da se posledice pandemije, društvenih mreža i porodičnih problema i dalje snažno osećaju.

Nedostaju stručnjaci

Istovremeno, zdravstveni sistem suočava se sa ozbiljnim manjkom dečjih psihijatara. Prema procenama, Hrvatskoj nedostaje oko 70 stručnjaka iz ove oblasti, dok potrebe za psihološkom i psihijatrijskom pomoći nastavljaju da rastu.

Stručnjaci upozoravaju da je rana dijagnostika ključna za uspešno lečenje i sprečavanje težih posledica, ali da bez većih ulaganja u sistem mentalnog zdravlja broj dece koja ne dobijaju adekvatnu pomoć može dodatno da raste.

Društvo pred ozbiljnim izazovom

Podaci pokazuju da problemi mentalnog zdravlja među decom više nisu izolovani slučajevi, već trend koji poprima razmere ozbiljnog društvenog problema. Kada se na psihijatrijskim odeljenjima pojavljuju dvogodišnjaci, a poremećaji ishrane pogađaju decu koja tek polaze u školu, stručnjaci upozoravaju da je reč o alarmu koji više nije moguće ignorisati.