Stejt department i predsedništvo Centralnoafričke Republike, koji su nedavno postigli dogovor o prihvatanju deportovanih iz trećih zemalja iz SAD, nisu odmah odgovorili na zahteve Rojtersa za komentar.

Neimenovani zvaničnik je rekao da se očekuje da će na prvom letu za Centralnoafričku Republiku, u skladu sa tim sporazumom, biti oko 20 ljudi, uključujući i Sirijce i Avganistance, kao i da bi mogle da uslede deportacije stotina migranata.

Dva izvora su rekla da bi avion mogao da poleti već danas.

Jedan izvor je naveo da se očekuje da će i jedan turski državljanin biti deportovan.

Trampova administracija je koristila sporazume o deportaciji sa trećim zemljama, uključujući i sa Demokratskom Republikom Kongo, koja se sada suočava sa epidemijom ebole, da deportuje migrante koje ne može legalno da pošalje kući.

Vašington je branio sporazume kao zakonite, iako se grupe za zaštitu ljudskih prava protive takvim deportacijama.