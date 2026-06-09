Francuski borbeni avion Rafal oborio je dron iznad Letonije, a prvi snimci incidenta pojavili su se na društvenim mrežama, izazvavši veliku pažnju zbog rastućih tenzija na istočnom krilu NATO-a.

Francusko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da su lovci Rafal, stacionirani u Litvaniji u okviru misije NATO-a za zaštitu baltičkog vazdušnog prostora, hitno poleteli nakon što je neidentifikovana letelica ušla u vazdušni prostor Letonije.

Posle brze vizuelne i tehničke identifikacije, jedan od francuskih lovaca uspešno je oborio dron iznad nenaseljenog područja.

Zvanični Pariz saopštio je da ova operacija predstavlja dokaz posvećenosti francuskih oružanih snaga bezbednosti istočnog krila Evrope.

Na društvenim mrežama pojavila su se najmanje dva snimka incidenta. Na jednom se vidi trenutak lansiranja rakete sa francuskog Rafala, dok drugi prikazuje posledice obaranja iz drugog ugla.

Vojni analitičari navode da su avioni u ovakvim misijama uglavnom naoružani raketama MICA vazduh-vazduh srednjeg dometa, čiji maksimalni domet iznosi oko 60 kilometara.

Prema hronologiji događaja, letonske oružane snage najpre su proglasile žutu uzbunu za nekoliko okruga, nakon čega je nivo pripravnosti podignut na narandžasti stepen kada je potvrđeno da je letelica ušla iz pravca Ruske Federacije.

Stanovništvu je tokom trajanja opasnosti savetovano da ostane u zatvorenim prostorijama i da ne prilazi sumnjivim objektima.

U 10.05 časova letonska vojska zvanično je potvrdila da su NATO lovci iznad područja Rezeknea oborili strani dron u blizini ruske granice.

Misija „Vazdušna policija Baltika“ štiti vazdušni prostor Estonije, Letonije i Litvanije još od 2004. godine, ali rat u Ukrajini doneo je novu vrstu pretnje u vidu bespilotnih letelica velikog dometa.