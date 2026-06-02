Podržavaoci blokadera posle godinu i po dana delovanja blokadera studenata, spoznali njihovu ideologiju, i sada je sami opisuju kao najobičniji fašizam. Ideologiju gde je sloboda mišljena jednostvano zabranjena!

Kako primećuje jedan od blokadera na društevnoj mreži Iks (X) "nije dozvoljeno" da se misli drugačije od njih. Ko je ne pokaže apslutnu poslušnot, sledi "odmah linč, anatema i uvrede". Čak je i onima koji podržavaju blokadere jasno koliko je opasna ovakva ideologija.

- Najluđe u vezi sa objavama studenata (blokadera) i crkvom je što više nije dovoljno ni da ih svim srcem podržavaš kao Marija Vasić koja je i istupila iz PSG zbog njene podrške studentima (blokaderima), nego moraš i potpuno da misliš kao oni. Inače odmah linč, anatema i uvrede, a to je vrlo, vrlo opasno - navodi se u objavi na jednom od blokaderskih naloga na društvenoj mreži Iks.

Jasno je da čak i onima koji podržavaju studente blokadere sada postaje jasno koliko je opasna njihova ideologija.

