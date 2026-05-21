Dok je šetao Beogradom, priznao je da ga je potpuno šokirala visina ljudi koje sreće na ulicama.

„U Americi sam visok, ovde sam prosek“

Vidno iznenađen, vloger je svojim pratiocima objasnio da se u Americi uvek smatrao veoma visokim muškarcem.

Međutim, dolaskom u Srbiju potpuno je promenio mišljenje.

„Nikada se nisam osećao prosečno dok nisam došao ovde. Visok sam 188 centimetara i svuda delujem visoko… osim u Srbiji“, rekao je kroz smeh.

Još veći šok usledio je na ulicama

Kako je nastavio da obilazi grad, njegovo iznenađenje postajalo je sve veće.

Posebno ga je šokiralo to što je, kako tvrdi, sretao veliki broj muškaraca koji imaju skoro dva metra visine.

„Ovde mnogi imaju 198 ili čak preko dva metra“, rekao je vloger u neverici.

„Ako mislite da ste visoki, dođite ovde“

Na kraju snimka, koji je simbolično nazvao:

„Beograd, Srbija: Gde je biti visok zapravo prosek“

uputio je i šaljivo upozorenje Amerikancima.

„Ako se u Americi osećate visoko, ovde ćete misliti da ste niski. Upozorio sam vas.“

Internet preplavljen komentarima

Njegov video brzo je postao viralan, a ljudi iz regiona masovno su komentarisali situaciju.

Mnogi su mu kroz šalu poručili da tek treba da poseti Crnu Goru ako želi da vidi „prave džinove Balkana“.

„Tek u Crnoj Gori ćeš shvatiti šta znači biti nizak“

„Dobrodošao na Balkan“

„Kod nas su i bake visoke 180“

pisali su korisnici društvenih mreža.