EU usvojila sankcije protiv izraelskih doseljenika i Hamasa

Šefica diplomatije EU Kaja Kalas izjavila je da je 27 ministara spoljnih poslova zemalja članica Unije odobrilo sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju. Diplomate su odobrile i nove sankcije protiv lidera Hamasa. "Gotovo je. Evropska unija danas sankcioniše glavne izraelske organizacije krive za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale, kao i njihove lidere“, napisao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro na društvenim mrežama. Taj potez kao odgovor na rastuće nasilje i širenje naselja na Zapadnoj obali kočio je bivši mađarski premijer Viktor Orban. Budući da je Orban kao saveznik Izraela izgubio izbore, otvorio se put za ukidanje veta. Zvaničnici EU kažu da će sedam doseljenika i organizacija doseljenika biti stavljeno na crnu listu. I dalje postoji tehnički i pravni posao koji mora biti obavljen u EU pre nego što sankcije budu zvanično uvedene. One će uključivati zamrzavanje imovine i zabrane ulazaka. Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar odbacio je sankcije ocenivši taj čin kao 'proizvoljan i politički' i bez ikakvog osnova. Kako ističu iz Brisela, sankcije nisu usmerene na naseljenike uopšte, već samo na određene kao i na entitete optužene za nasilje nad Palestincima. (Times of Israel)

"Primirje na aparatima"!

Primirje između SAD i Irana je "na ozbiljnim aparatima za održavanje u životu", izjavio je Donald Tramp.

"To je kao kada doktor uđe i kaže: 'Gospodine, vaša voljena osoba ima 1% šanse za preživljavanje'", rekao je predsednik SAD, govoreći na događaju u Ovalnom kabinetu.

Iran je objavio snimak navodnog napada na američki ratni brod u vodama Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kao što se vidi na samom video snimku, iranski avion izveo je vazdušni udar na američki brod koji se nalazio kod UAE.

Za sada nije potvrđeno da je snimak autentičan.

Broje se mrtvi usred primirja: Strašni snimci iz Južnog Libana

Dvе osobe su poginule, a još pet ih je ranjeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na grad Abu u južnom Libanu, javlja libanska državna novinska agencija NNA. Prema njihovim izveštajima, Izrael je tokom današnjeg dana izveo čitav niz napada širom zemlje.

NNA navodi da su izraelski ratni avioni jutros gađali gradove Jahmar al-Šakif i Kfar Tebnit, dok su pod topničkom vatrom završila mesta Jahmar Arnun, Nabatie al-Fauka i Majfadun.

Fazli: Zahtev za odustajanje od nuklearnog programa je crvena linija za Iran

Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli izjavio je danas da je zahtev SAD za odustajanje Irana od miroljubivog nuklearnog programa "crvena linija" za Iran u pregovorima sa Amerikom, s obzirom na to da je Iran punopravni član Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i kao takav ima pravo na miroljubive aktivnosti u oblasti nuklearnog programa i obogaćivanja uranijuma.

"Niko nema pravo da od iranskog naroda traži da odustane od svog prava, ili da to postavi kao uslov i preduslov za bilo šta drugo. Amerikanci su izašli sa određenim tvrdnjama i nedoumicama koje oni imaju, od 2015. godine smo uvek dokazali da smo spremni za saradnju, da opravdamo poverenje jer smo bili sigurni u sebe šta radimo. Pitanje nuklearnog programa i obogaćivanje uranijuma je za nas crvena linija", poručio je on za televiziju K1.

Komentarišući to što Al Džazira prenosi da je Iran u "realističnom" odgovoru na američke predloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuskog moreuza, uz zahtev za jasne međunarodne garancije i potpuno ukidanje svih restriktivnih mera, Fazli je rekao da je plan Irana bio da se prvo dođe do prekida vatre u potpunosti kako bi moglo da se pregovara o okončanju rata. Istakao je da rat mora da se okonča tako da iranske sankcije budu ukinute, da iranska blokirana imovina bude oslobođena i da se ukine pomorska blokada.

Iran ne prihvata nikakav privremeni dogovor, izjavio je ambsador i naglasio da ono što je za Iran u ovom trenutku prioritet jeste okončanje rata trajno i konačno u čitavom regionu. Fazli je rekao da ono što je dovelo do prekida vatre jeste velika moć i sposobnost iranskih oružanih snaga, kao i unutrašnja solidarnost koju je iranski narod pokazao, dok s druge strane Amerikanci i Izraelci nisu postigli ono što su sebi zacrtali kao glavne ciljeve u ovom sukobu.

"Oni su sami izašli sa predlogom o prekidu vatre, ovaj plan od 14 tačaka koji se provlači u medijima je manje-više nalik onome što su prvi put ponudili, a za Iran nije bilo privatljivo. Mi smo izašli sa našim planom i određenim brojem tačaka, i na osnovu tog plana koji su Amerikanci već prihvatili mi smo razgovarali u Islamabadu. Tokom tih razgovora Amerikanci su ponovo napravili neke greške koje bi mogle da ugroze čitav tok pregovora", rekao je on.

Kako je naveo, prvo su povukli potez koji nije bio u skladu sa dogovorom, a to je pomorska blokada, koja je u tom trenutku bila znak kršenja primirja od strane SAD. Iako su oni prihvatili naše uslove za pregovore, tokom tih razgovora počeli su da izlaze sa preterano velikim zahtevima i stavovima koje su bili protivni dogovoru, istakao je ambasador i dodao da pregovori ne bi doživeli krah da je Iran izašao sa svojim planom. Osvrćući se na izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina da je Moskva spremna da transportuje i skladišti iranske zalihe obogaćenog uranijuma, Fazli je rekao da iako je to bio jedan od predloga koji je bio postavljen tokom pregovora, to za Iran nije trenutni prioritet.

"U svim prethodnim periodima smo dokazali da je naša nuklearna aktivnost apsolutno miroljubiva i pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. U istim okvirima smo imali saradnju sa Rusijom i i dalje je imamo, ako se ovo pitanje tiče naše saradnje sa Rusijom i bilo kojom drugom zemljom, mi ćemo to razmotriti, ali ako je pretpostavka da se uzme imovina od Irana i da se Iranu uskrati pravo, onda to nećemo razmatrati", poručio je on.

Fazli je istakao da je najveći problem u tome što Amerikanci žele u ovoj fazi razgovora da pokrenu teme koje su crvene linije za Iran i što u tome imaju preterane zahteve. Komentarišući to što je američki predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži napisao: "Upravo sam pročitao odgovor tzv. iranskih predstavnika, ne sviđa mi se, potpuno neprihvatljivo, hvala na pažnji posvećenoj ovom pitanju", Fazli je rekao da je to njegov problem s obzirom na to da se ni Iranu ne sviđa Trampov odgovor, i dodao da je Tramp prihvatio da razgovora na osnovu iranskih uslova i zahteva.

Prema njegovim rečima, to što Tramp neprekidno menja svoje stavove i što u roku od nekoliko sati izađe sa desetak novih stavova jeste dokaz da Amerikanci nisu strana kojoj može da se veruje.

"Odgovor Irana je dat na osnovu realističnog pristupa, ukoliko prihvate taj realni pristup i uslove koje smo mi stavili, put diplomatije će se nastaviti. Amerikancima ne može da se veruje, može se očekivati da oni u svakom trenutku menjaju svoje stavove, to je najveći problem. Zbog činjenice da oni lažu, mi ne možemo da odustanemo od svojih prava, tako da smo im jasno rekli da ako su za diplomatiju, moraju da postupaju po jasno zacrtanim diplomatskim principima", poručio je ambasador.

Kada je reč o zdravstvenom stanju vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, Fazli je rekao da njegove povrede nisu ozbiljne, i dodao da se on i dalje ne pojavljuje u javnosti zbog njegove bezbednosti, s obzirom na to da su i Amerikanci i Izraelci rekli da će pokušati da ga ubiju.

Bagei: Naš predlog za okončanje sukoba je bio legitiman i velikodušan

Iranski predlog za okončanje rata sa SAD i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bio je legitiman i velikodušan, rekao je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Bagei je rekao da je iranski predlog, dostavljen preko pakistanskog posrednika, bio usmeren na bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz i stabilnost i regionu, prenosi Rojters.

"Bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz i uspostavljanje bezbednosti u regionu i Libanu bili su drugi zahtevi Irana, koji se smatraju velikodušnom i odgovornom ponudom za regionalnu bezbednost", rekao je portparol.

Istakao je da Pakistan vodi proces posredovanja profesionalno i da spoljne starne ne mogu uticati na njegov rad, kao i da Iran štiti prava svojih građana u inostranstvu.

"Naš zahtev je legitiman. Zahtevanje okončanja rata, ukidanje američke blokade i piraterije i oslobađanje iranske imovine koja je nepravedno zamrznuta u bankama zbog pritiska Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Bagei, prenosi Rojters.

Portparol je, odgovarajući na pitanje agencije IRNA o američkim optužbama da Iran vrši pritisak na zemlje regiona, izjavio da je Iran odgovorna sila, ali protiv nasilja.

"Iran je odgovorna sila u regionu, ali i protivnik dominacije i nasilja. Da li smo mi napali SAD? Da li smo mi na drugom kraju sveta ubijali nevine ljude? Da li mi vršimo pritisak na Kubu, Venecuelu i druge zemlje u zapadnoj hemisferi", rekao je on.

Upozorio je da bilo kakvo mešanje u pitanje Ormuskog moreuza i zapadne Azije samo komplikuje situaciju i da je moreuz ranije bio otvoren za plovidbu. Iran u svakom trenutku koristi diplomatiju i odbranu u skladu sa svojim nacionalnim interesima, rekao je Bagei i dodao da SAD ima dugu istoriju ne poštovanja sporazuma, prenosi IRNA.

"Iran trenutno daje prioritet okončanju sukoba i bezbednosti pomorskog saobraćaja u regionu", izjavio je portparol.

Na kraju svog obraćanja, Bagei je izjavio da su američke nuklearne pretnje suprotne međunarodnom pravu, kao i da Iran zna kako da se odbrani u svakoj situaciji.

Salam: Liban podržava mir sa Izraelom, ali ima uslove

Libanski premijer Navaf Salam izjavio je danas da Liban podržava mir sa Izraelom, ali, kako je rekao, mir ima uslove. On je naveo da je Liban trenutno angažovan u onome što je opisao kao preliminarne razgovore sa Izraelom u Vašingtonu, u pripremi za ulazak u suštinske pregovore.

"Zahtevi Libana su prekid vatre, potpuno povlačenje Izraela sa libanske teritorije i oslobađanje libanskih zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, a koji su bili pritvoreni tokom borbi u Libanu. Nakon što se libanski zahtevi sprovedu, otvoreni smo za razgovor o uslovima za mir u širem arapskom okviru, jer to ima implikacije za arapske države", rekao je Salam, prenosi Tajms of Izrael.

Salam je potvrdio da se militantna libanska grupa Hezbolah, koju podržava Iran, protivi pregovorima sa Izraelom, ali podseća i da je Liban 1983. godine ušao u pregovore sa Izraelom, a to se pokazalo kao neuspeh.

Hezbolah je počeo borbu protiv Izraela 2. marta, nekoliko dana nakon izbijanja američko-izraelskog rata sa Iranom, što je izazvalo teške izraelske vazdušne napade i prošireno kopneno prisustvo izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Primirje između LIbana i Izraela koje je počelo sredinom aprila sada je uglavnom narušeno.

"Izrael želi smanjenje na nulu finansijske komponente vojne podrške SAD"

Izrael želi smanjenje finansijske vojne podrške SAD, i planira da taj proces započene odmah i završi ga u narednih 10 godina, saopštio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

U intervjuu za Si-Bi-Es Njuz na pitanje da li razmatra smanjenje američke finansijske podrške, izraelski premijer je potvrdno odgovorio.

"Apsolutno. I rekao sam to predsedniku SAD Donaldu Trampu", izjavio je Netanjahu. On je precizirao da njegova vlada želi da smanji američku finansijsku podršku, finansijsku komponentu vojne saradnje dve zemlje, na nulu.

"Godišnje dobijamo 3,8 milijardi dolara. I mislim da je vreme da se odustane od preostale vojne podrške", rekao je izraelski premijer, napominjući da bi želeo da ovaj proces započne odmah i da se završi u roku od deset godina. Trenutni sporazum, koji ističe 2028. godine, predviđa godišnju dodelu 3,8 miliradi dolara Izraelu od strane SAD.

Al Džazira: Novi iranski odgovor SAD uključuje nuklearni program, sankcije i region

Iran je u "realističnom" odgovoru na američke predloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuskog moreuza, uz zahtev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mera, saopštio je iranski zvaničnik za Al Džaziru.

Prema navodima tog izvora, iranski odgovor predviđa i razgovore o postizanju dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz istovremeno insistiranje na potpunom ukidanju svih sankcija.

Teheran, kako se navodi, zahteva jasno definisan mehanizam za ukidanje sankcija koji bi garantovala međunarodna zajednica, kao i čvrste međunarodne garancije za sprovođenje eventualnog sporazuma sa Vašingtonom.

U odgovoru se takođe predlaže razmatranje šireg regionalnog okvira, uključujući pitanja bezbednosti u Ormuskom moreuzu i nuklearnog programa Irana, uz ocenu da pregovori treba da budu zasnovani na "vrhovnim državnim interesima" i konsultacijama sa zemljama regiona. Iranski izvor je ocenio da bi pozitivan pristup Sjedinjenih Američkih Država ubrzao i unapredio pregovarački proces.

"Sada je izbor na Vašingtonu, a njegova spremnost na politički realizam biće presudna", naveo je isti izvor.

Ranije danas iranski mediji su javili da je odgovor Irana na najnoviji predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata poslat pakistanskom posredniku.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Sinhua: Predsednik SAD Donald Tramp u zvaničnoj poseti Kini od 13. do 15. maja

Kina je saopštila da će predsednik SAD Donald Tramp boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji od 13. do 15. maja, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Ranije su visoki američki zvaničnici za Blumberg izjavili da bi Tramp trebalo tokom sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom naredne nedelje u Pekingu da pokrene pitanje kineskog odnosa prema Iranu, kao i teme veštačke inteligencije, trgovine i energetike, i retkim zemnim metalima.

Kako su naveli zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti priprema za razgovore, Tramp i Si sastaće se 14. i 15. maja u Pekingu, u trenutku pojačanih nesuglasica između dve zemlje oko trgovinskih pitanja i američkog rata sa Iranom.

Teheran: Stav Donalda Trampa o iranskom predlogu nema značaj

Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika.

U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika "čak i poželjno".

"Pregovarački tim mora da pravi planove isključivo u skladu sa pravima iranskog naroda, a kada Tramp nije zadovoljan time, prirodno je da je to bolje", naveo je izvor.

Dodaje se i da, kako tvrdi izvor, Tramp "generalno ne prihvata realnost" i da ga zbog toga, kako je rekao, "Iran stalno pobeđuje".

Reakcija dolazi nakon što je Tramp ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da mu se iranski predlog "ne dopada".

Rat na Bliskom istoku

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegovi kapaciteti značajno oslabljeni, ali da sukob nije u potpunosti završen.

Tramp je poručio da SAD neće dozvoliti Teheranu da razvije nuklearno oružje, navodeći da se visoko obogaćeni uranijum, kako tvrdi, nalazi pod ruševinama i pod nadzorom američkih snaga.

U međuvremenu, Iran je preko pakistanskog posrednika dostavio odgovor na američki predlog za okončanje sukoba, koji je potom prosleđen Vašingtonu. Istovremeno je upozorio da će prisustvo stranih vojnih snaga u Ormuskom moreuzu biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor.

Iranske vlasti navode i da su izdate nove smernice za jačanje odbrambene i ofanzivne spremnosti i "čvrsto suočavanje sa protivnicima", uz poruku da je vojska spremna za sve scenarije.

Sa druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Tel Aviv ostaje pri cilju sprečavanja Irana da dođe do visoko obogaćenog uranijuma. Netanjahu je naveo da su iranski nuklearni kapaciteti delimično oslabljeni, ali da "posao još nije završen".

U kontekstu razgovora o iranskom nuklearnom programu, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da transportuje i skladišti iranske zalihe obogaćenog uranijuma.