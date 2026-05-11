Prema procenama analitičara, dodatna zarada tri kompanije iznosila je između 3,3 i 4,75 milijardi dolara u odnosu na prethodni kvartal, preneo je Komersant.

Kako se navodi, do rasta profita došlo je pre svega zahvaljujući njihovim trgovinskim odeljenjima koja su profitirala od pojačane volatilnosti izazvane geopolitičkim dešavanjima, uključujući sukobe u Iranu i krizu u Venecueli.

Ovi segmenti poslovanja učestvovali su sa 48 do 69 odsto u ukupnom rastu kvartalne dobiti tri naftne kompanije.

Analitičari ocenjuju da evropske energetske kompanije na taj način potvrđuju prednost snažnih trgovinskih odeljenja u odnosu na konkurente iz Sjedinjenim Američkim Državama, gde je profit u većoj meri vezan za proizvodnju.

Generalni direktor kompanije Total enerdžis Patrik Pujane ranije je izjavio da su trgovci kompanije "veoma zadovoljni kada na tržištu postoji volatilnost".





