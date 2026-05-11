Novac
Milijarderi se bogate na ratu! Najveće evropske naftne kompanije profitirale zbog tržišnih oscilacija
Tri najveće evropske naftne kompanije Šel (Shell), BP i Total enerdžiz (TotalEnergies) ostvarile su u prvom kvartalu godine značajne dodatne prihode zahvaljujući velikim oscilacijama na svetskim energetskim tržištima, objavio je danas Fajnenšel tajms.
Duboki dekolte, uski kombinezon i posebna pratnja: Bojana Lazić stigla u pratnji misterioznog muškarca, pa pred svima otkrila istinu! (FOTO)Prethodna vest
Prema procenama analitičara, dodatna zarada tri kompanije iznosila je između 3,3 i 4,75 milijardi dolara u odnosu na prethodni kvartal, preneo je Komersant.
Kako se navodi, do rasta profita došlo je pre svega zahvaljujući njihovim trgovinskim odeljenjima koja su profitirala od pojačane volatilnosti izazvane geopolitičkim dešavanjima, uključujući sukobe u Iranu i krizu u Venecueli.
Ovi segmenti poslovanja učestvovali su sa 48 do 69 odsto u ukupnom rastu kvartalne dobiti tri naftne kompanije.
Analitičari ocenjuju da evropske energetske kompanije na taj način potvrđuju prednost snažnih trgovinskih odeljenja u odnosu na konkurente iz Sjedinjenim Američkim Državama, gde je profit u većoj meri vezan za proizvodnju.
Generalni direktor kompanije Total enerdžis Patrik Pujane ranije je izjavio da su trgovci kompanije "veoma zadovoljni kada na tržištu postoji volatilnost".
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Novac
Najnovije
Novac
Najčitanije
4min
Evo u kakvom je stanju Rale nakon operacije! Kompozitor otkrio šta je Ana radila dok se borio za život
42min
Milijarderi se bogate na ratu! Najveće evropske naftne kompanije profitirale zbog tržišnih oscilacija
23H
Iran odgovorio na američki predlog i napao ovu državu: Paklena borba je počela! Napadnut i američki brod
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Svi su mislili da je milioner: Dara konačno otkrila čime se bavi njen dečko, prava istina šokirala javnost! (FOTO)
Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|99,55
|99,85
|100,15
|CAD
|72,71
|72,92
|73,14
|AUD
|71,99
|72,21
|72,42
|GBP
|135,26
|135,67
|136,08
|CHF
|127,75
|128,13
|128,51
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)