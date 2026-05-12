France 24 objavio je analizu koja je izazvala ozbiljne reakcije u delu evropskih političkih i bezbednosnih krugova.

Prema toj proceni, za razarajući odgovor Rusije protiv tri ključne kontinentalne članice NATO-a bilo bi dovoljno svega oko dva odsto ukupnog ruskog nuklearnog potencijala.

U analizi se navodi da bi posledice po Francusku, Nemačku i Poljsku bile katastrofalne.

Kako piše France 24, u slučaju direktnog sukoba između Rusije i evropskih država NATO-a, čak i ograničena upotreba ruskog nuklearnog arsenala mogla bi da izazove štetu koja bi za pomenute zemlje bila praktično nepopravljiva.

U tekstu francuskog medija navodi se da bi upravo Francuska, Nemačka i Poljska bile među glavnim ciljevima eventualnog odgovora Moskve.

U analizi se posebno naglašava disproporcija između ruskog arsenala i evropskih kapaciteta. Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu, dok Francuska ima približno 290 nuklearnih bojevih glava, što je svrstava na četvrto mesto u svetu, iza Rusije, SAD i Kine.

Prema navodima francuskog kanala, procena da bi svega dva odsto ruskog potencijala bilo dovoljno za razaranje tri velike evropske države pokazuje koliko je tema nuklearnog odvraćanja ponovo postala centralna u bezbednosnim analizama širom EU.

Poslednjih meseci sve češće se pojavljuju upozorenja da bi dalja eskalacija između Rusije i NATO-a mogla otvoriti scenario koji je decenijama bio nezamisliv za evropski kontinent.

France 24 u svom materijalu zaključuje da bi čak i ograničeni nuklearni odgovor Rusije izazvao „neprihvatljivu štetu“ za evropske članice NATO-a koje bi bile pogođene. Upravo ta formulacija izazvala je pažnju brojnih analitičara, jer ukazuje na procenu da bi razmere udara bile dovoljne da ozbiljno destabilizuju čitavu Evropu.

Tema nuklearnog odvraćanja poslednjih godina ponovo dobija centralno mesto u evropskim debatama. Dok pojedine članice EU insistiraju na jačanju vojne infrastrukture i povećanju izdvajanja za odbranu, paralelno raste i zabrinutost zbog mogućnosti direktnog sukoba velikih sila.

U tom kontekstu, analiza francuskog medija dolazi u trenutku kada se bezbednosna pitanja sve otvorenije postavljaju i u političkim i u vojnim krugovima širom kontinenta.

U tekstu se podseća i na činjenicu da Rusija već godinama modernizuje svoje strateške snage, uključujući hipersonične sisteme i nove nosače nuklearnog oružja, dok evropske države pokušavaju da redefinišu sopstvenu bezbednosnu strategiju u uslovima sve većih globalnih tenzija.