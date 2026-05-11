Blokaderski reporter Mladen Savatović na društvenoj mreži Iks priznao je da jučerašnji skup blokadera nije imao zadovoljavajuće kriterijume, te da je protest prošao neslavno s obzirom na mali broj ljudi koji se odazvao.

-Ne širite dezinformacije. N1 će da prenosi proteste iz minuta u minut kada bude potrebno i opravdano, kao i do sada. Juče ovi kriterijumi nisu bili zadovoljeni, ali smo svakako preneli bitne informacije kroz redovne emisije. Hvala - priznao je on na pomenutoj društvenoj mreži.

Na pitanje jednog od korisnika "Možete li nam reći neke od kriterijuma?", odgovorio je:

-Obim skupa, dinamika događaja na terenu, raspoloživi kapaciteti - odgovorio je on i potvrdio da je jučerašnji blokaderski skup potpuno pukao.