"Izrael želi smanjenje na nulu finansijske komponente vojne podrške SAD"

Izrael želi smanjenje finansijske vojne podrške SAD, i planira da taj proces započene odmah i završi ga u narednih 10 godina, saopštio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

U intervjuu za Si-Bi-Es Njuz na pitanje da li razmatra smanjenje američke finansijske podrške, izraelski premijer je potvrdno odgovorio.

"Apsolutno. I rekao sam to predsedniku SAD Donaldu Trampu", izjavio je Netanjahu. On je precizirao da njegova vlada želi da smanji američku finansijsku podršku, finansijsku komponentu vojne saradnje dve zemlje, na nulu.

"Godišnje dobijamo 3,8 milijardi dolara. I mislim da je vreme da se odustane od preostale vojne podrške", rekao je izraelski premijer, napominjući da bi želeo da ovaj proces započne odmah i da se završi u roku od deset godina. Trenutni sporazum, koji ističe 2028. godine, predviđa godišnju dodelu 3,8 miliradi dolara Izraelu od strane SAD.

Al Džazira: Novi iranski odgovor SAD uključuje nuklearni program, sankcije i region

Iran je u "realističnom" odgovoru na američke predloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuskog moreuza, uz zahtev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mera, saopštio je iranski zvaničnik za Al Džaziru.

Prema navodima tog izvora, iranski odgovor predviđa i razgovore o postizanju dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz istovremeno insistiranje na potpunom ukidanju svih sankcija.

Teheran, kako se navodi, zahteva jasno definisan mehanizam za ukidanje sankcija koji bi garantovala međunarodna zajednica, kao i čvrste međunarodne garancije za sprovođenje eventualnog sporazuma sa Vašingtonom.

U odgovoru se takođe predlaže razmatranje šireg regionalnog okvira, uključujući pitanja bezbednosti u Ormuskom moreuzu i nuklearnog programa Irana, uz ocenu da pregovori treba da budu zasnovani na "vrhovnim državnim interesima" i konsultacijama sa zemljama regiona. Iranski izvor je ocenio da bi pozitivan pristup Sjedinjenih Američkih Država ubrzao i unapredio pregovarački proces.

"Sada je izbor na Vašingtonu, a njegova spremnost na politički realizam biće presudna", naveo je isti izvor.

Ranije danas iranski mediji su javili da je odgovor Irana na najnoviji predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata poslat pakistanskom posredniku.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Sinhua: Predsednik SAD Donald Tramp u zvaničnoj poseti Kini od 13. do 15. maja

Kina je saopštila da će predsednik SAD Donald Tramp boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji od 13. do 15. maja, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Ranije su visoki američki zvaničnici za Blumberg izjavili da bi Tramp trebalo tokom sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom naredne nedelje u Pekingu da pokrene pitanje kineskog odnosa prema Iranu, kao i teme veštačke inteligencije, trgovine i energetike, i retkim zemnim metalima.

Kako su naveli zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti priprema za razgovore, Tramp i Si sastaće se 14. i 15. maja u Pekingu, u trenutku pojačanih nesuglasica između dve zemlje oko trgovinskih pitanja i američkog rata sa Iranom.

Teheran: Stav Donalda Trampa o iranskom predlogu nema značaj

Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika.

U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika "čak i poželjno".

"Pregovarački tim mora da pravi planove isključivo u skladu sa pravima iranskog naroda, a kada Tramp nije zadovoljan time, prirodno je da je to bolje", naveo je izvor.

Dodaje se i da, kako tvrdi izvor, Tramp "generalno ne prihvata realnost" i da ga zbog toga, kako je rekao, "Iran stalno pobeđuje".

Reakcija dolazi nakon što je Tramp ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da mu se iranski predlog "ne dopada".

Rat na Bliskom istoku

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegovi kapaciteti značajno oslabljeni, ali da sukob nije u potpunosti završen.

Tramp je poručio da SAD neće dozvoliti Teheranu da razvije nuklearno oružje, navodeći da se visoko obogaćeni uranijum, kako tvrdi, nalazi pod ruševinama i pod nadzorom američkih snaga.

U međuvremenu, Iran je preko pakistanskog posrednika dostavio odgovor na američki predlog za okončanje sukoba, koji je potom prosleđen Vašingtonu. Istovremeno je upozorio da će prisustvo stranih vojnih snaga u Ormuskom moreuzu biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor.

Iranske vlasti navode i da su izdate nove smernice za jačanje odbrambene i ofanzivne spremnosti i "čvrsto suočavanje sa protivnicima", uz poruku da je vojska spremna za sve scenarije.

Sa druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Tel Aviv ostaje pri cilju sprečavanja Irana da dođe do visoko obogaćenog uranijuma. Netanjahu je naveo da su iranski nuklearni kapaciteti delimično oslabljeni, ali da "posao još nije završen".

U kontekstu razgovora o iranskom nuklearnom programu, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da transportuje i skladišti iranske zalihe obogaćenog uranijuma.