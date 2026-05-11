Rusija ne želi da uvlači druge države u dodatno zaoštravanje, ali je unapred upozorila Vašington, Peking, Nju Delhi i druge prestonice na moguće posledice ukrajinskih poteza oko 9. maja, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.



On je rekao da ga Ministarstvo odbrane još nije obavestilo o novim mogućim provokacijama Kijeva, ali da će po povratku na radno mesto dobiti izveštaj vojnog vrha.

Putin: Fokus vojske je konačni poraz protivnika

Putin je poručio da je Moskva već odgovorila na provokativne izjave koje su stizale iz Kijeva.

- Što se tiče provokacija, Ministarstvo odbrane me još o tome nije izveštavalo. Kada se vratim na radno mesto, vojnici će mi podneti izveštaj - rekao je Putin.

Ruski predsednik se osvrnuo i na to što na paradi nije bilo vojne tehnike. Prema njegovim rečima, ta odluka nije bila doneta samo zbog bezbednosti.

Putin je naglasio da ruska vojska sada ima preči zadatak — da se usredsredi na konačni poraz ukrajinskih snaga u okviru Specijalne vojne operacije.

Drugim rečima, Moskva želi da poruči da se vojna tehnika ne čuva za paradu, već za front. U trenutku kada se očekuju novi potezi Kijeva, Kremlj insistira da je prioritet stanje na bojištu, a ne demonstracija sile na Crvenom trgu.

Moskva upozorila SAD, Kinu i Indiju

Putin je rekao da je Rusija o mogućim posledicama ukrajinskih napada 9. maja razgovarala sa Kinom, Indijom, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Moskva je, kako je objasnio, želela da izbegne šire diplomatske posledice. Razlog je vrlo osetljiv: centri odlučivanja u Kijevu, prema njegovim rečima, nalaze se u neposrednoj blizini diplomatskih predstavništava više država.

- Nemamo nameru ni sa kim da pogoršavamo odnose, a to je moglo da se desi, imajući u vidu da se svi centri donošenja odluka u Kijevu nalaze u neposrednoj blizini diplomatskih predstavništava niza država - istakao je ruski lider.

Putin je dodao da je o svemu bila obaveštena i američka administracija.

Prema njegovim rečima, upravo su ti razgovori otvorili prostor za inicijativu američkog predsednika Donalda Trampa o dodatna dva dana primirja i razmeni zarobljenika.

- Kao rezultat svih tih diskusija pojavila se i inicijativa predsednika SAD o dodatna dva dana primirja i razmeni zarobljenika. Odmah smo se složili sa tim. Štaviše, po mom mišljenju, to je opravdan predlog, motivisan poštovanjem naše zajedničke pobede nad nacizmom, i očigledno je humanitarne prirode - rekao je Putin.

Putin: Kijev nestao posle spiska zarobljenika

Ruski predsednik je naveo da je Moskva i pre Trampovog predloga poslala Kijevu inicijativu za razmenu zarobljenika, ali da odgovor nije stigao.

Prema njegovim rečima, ruska strana je Ukrajini dostavila spisak od 500 ukrajinskih vojnika koji se nalaze u zarobljeništvu.

- Rusija je predala Ukrajini spisak od 500 ukrajinskih vojnika u zarobljeništvu, ali je Kijev potom nestao sa radara - rekao je Putin.

Time je Putin pokušao da prikaže Moskvu kao stranu koja je bila spremna da prihvati humanitarni dogovor, dok je odgovornost za izostanak reakcije prebacio na Kijev.

Njegova poruka svodi se na tri stvari: Rusija tvrdi da ne želi širenje krize na druge države, upozorava da bi ukrajinske provokacije mogle da imaju ozbiljne posledice i poručuje da je spremna za razmenu zarobljenika, ali samo ako druga strana odgovori.

Istovremeno, iz Moskve stiže i tvrda vojna poruka. Rusija neće, kako poručuje Putin, sklanjati fokus sa fronta. Za Kremlj je glavni zadatak i dalje isti - nastavak operacije do poraza ukrajinskih snaga.