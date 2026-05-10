Premijer Katara i ministar spoljnih poslova ove zemlje šeik Mohamed bin Džasim Abdulrahman al Tani rekao je ministru spoljnih poslova Irana Abasu Arakčiju da bi korišćenje Ormuskog moreuza kao "sredstva pritiska" samo produbilo krizu u Persijskom zalivu, saopštilo je danas katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Al Tani je u telefonskom razgovoru sa Arakčijem, takođe, poručio da sve strane u sukobu treba da odgovore na posredničke napore usmerene ka okončanju rata, prenosi Rojters.

Katarsko ministarstvo nije navelo kada je razgovor obavljen.

Katarski premijer i ministar spoljnih poslova razgovarao je danas telefonom sa premijerom Pakistana Muhamedom Šehbazom Šarifom o saradnji i situaciji u regionu.

U objavi na mreži Iks, Al Tani je potvrdio da su tokom razgovora razmotreni odnosi saradnje između dve zemlje i načini za njihovu podršku i unapređenje, a razmenjena su i mišljenja o najnovijim dešavanjima u regionu, kao i o pakistanskim posredničkim naporima usmerenim na smanjenje eskalacije i jačanju bezbednosti i stabilnosti u regionu.

Katarski premijer i ministar spoljnih poslova izrazio je zahvalnost Katara za napore Pakistana i svih strana koje su preduzele posredničke usluge koje su doprinele postizanju prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Al Tani je, takođe, potvrdio punu podršku Katara pakistanskim posredničkim naporima usmerenim na okončanje krize mirnim putem, naglašavajući potrebu da sve strane odgovore na ove napore kako bi se stvorili odgovarajući uslovi za napredak u pregovorima, što bi dovelo do sveobuhvatnog sporazuma kojim se postiže održivi mir u regionu.