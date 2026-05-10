Iranska Revolucionarna garda zapretila je napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku ukoliko iranski tankeri budu gađani, preneli su u subotu iranski mediji, dok Vašington i dalje čeka odgovor Teherana na svoju najnoviju pregovaračku poziciju, piše The Guardian.

"Svaki napad na iranske tankere i trgovačke brodove dovešće do snažnog napada na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove", saopštila je Garda, dan nakon američkih udara na dva iranska tankera u Omanskom zalivu.

U nedelju ujutru britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštio je da se jedan brod zapalio nakon što ga je pogodio nepoznati projektil kod obale Katara.

Napad je izazvao manji požar na teretnom brodu za rasuti teret, koji je ubrzo ugašen. Incident se dogodio 23 nautičke milje, odnosno oko 43 kilometra, severoistočno od Dohe, glavnog grada Katara, naveo je UKMTO.

Donald Tramp izjavio je u petak da očekuje odgovor Irana na najnoviji američki predlog za mirovni sporazum kako je sam rekao „navodno tokom noći“.

Međutim, ako je Teheran preko pakistanskih posrednika poslao odgovor, nije bilo javnih pokazatelja o tome, a iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči navodno je doveo u pitanje pouzdanost američkog rukovodstva.

"Nedavna eskalacija tenzija od strane američkih snaga u Persijskom zalivu i njihovi brojni potezi kojima se krši primirje dodatno su povećali sumnje u motive i ozbiljnost američke strane na putu diplomatije", rekao je Aragči tokom razgovora sa turskim kolegom.

Američki borbeni avion u petak je otvorio vatru i onesposobio dva tankera pod iranskom zastavom, za koje je Vašington tvrdio da pokušavaju da probiju američku blokadu iranskih luka. Iranski vojni zvaničnik rekao je lokalnim medijima da je mornarica odgovorila udarima.

To je usledilo nakon eskalacije prethodne noći u Ormuskom moreuzu, ključnoj međunarodnoj pomorskoj ruti koju Iran pokušava da kontroliše kako bi naplaćivao prolaz i stekao ekonomski pritisak nad SAD i njihovim saveznicima.

Sjedinjene Američke Države smatraju neprihvatljivim da Teheran kontroliše ovu ključnu naftnu rutu.

Vašington je Iranu, preko pakistanskih posrednika, poslao predlog za produženje primirja u Persijskom zalivu kako bi se omogućili pregovori o konačnom rešenju sukoba koji je započeo pre deset nedelja američko-izraelskim udarima na Iran.

Novinarka francuske televizije LCI Margo Hadad izjavila je u subotu da joj je Tramp u kratkom intervjuu rekao da i dalje očekuje odgovor Irana „vrlo uskoro“.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je u petak da se predlog još „razmatra“.

Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se u subotu sa liderom Katara, ključnim posrednikom Vašingtona u dijalogu sa Iranom, a razgovarali su o „nastavku bliske koordinacije radi odvraćanja pretnji i unapređenja stabilnosti i bezbednosti širom Bliskog istoka“, saopštio je Stejt department.

Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani dan ranije sastao se sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom kako bi razgovarali o naporima Pakistana da posreduje u postizanju trajnog mira.

Iran je tokom rata napadao ciljeve u Kataru, ukazujući na ulogu bogatog emirata kao domaćina velike američke vazdušne baze.

Naftna mrlja kod ostrva Harg

U međuvremenu, satelitski snimci pokazali su navodnu naftnu mrlju koja se širi kod obale iranskog ostrva Harg, ključnog izvoznog terminala za iransku naftu.

Za sada nije jasno šta je izazvalo curenje, koje se pojavilo uz zapadnu obalu ostrva i prostire se na više od 52 kvadratna kilometra, prema podacima globalnog nadzornog sistema „Orbital EOS“.

Britanska nevladina organizacija „Conflict and Environment Observatory“ saopštila je da je do subote mrlja bila „znatno smanjena“ i da je moguće da je uzrokovana curenjem iz naftne infrastrukture.

Ostrvo Harg predstavlja srce iranske naftne izvozne industrije i ključni oslonac njene oslabljenje ekonomije, a nalazi se u Persijskom zalivu, severno od uskog Hormuškog moreuza.