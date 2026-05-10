Skoro 60% pristalica nemačkog bloka CDU/CSU, predvođenog nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, smatra da bi bavarski premijer Markus Seder bio najbolji kancelar.

To su rezultati ankete koju je sproveo Institut Insa za list „Bild“.

57% ispitanika koji podržavaju CDU/CSU reklo je da bi Seder bolje obavljao posao saveznog kancelara nego Merc.

Još 40% ispitanika navelo je još jednog mogućeg kandidata: Hendrika Vista, premijera Severne Rajne-Vestfalije.

Bild je ranije objavio da je 76% Nemaca nezadovoljno radom Mercove vlade, a 71% samog Merca.