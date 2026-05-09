Kako prenosi Wall Street Journal, baza je izgrađena pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara i služila je kao logistički centar za podršku izraelskom vazduhoplovstvu.

U izveštaju se dodaje da je baza korišćena i za smeštaj pripadnika specijalnih snaga, kao i timova za potragu i spasavanje.

Kako bi zaštitile svoju poziciju, izraelske snage su, prema navodima lista, izvele vazdušne udare na iračke snage koje su početkom marta gotovo otkrile bazu.

U napadu je poginuo jedan irački vojnik, saopštile su iračke vlasti, nakon što su lokalni mediji preneli da je jedan pastir primetio „neuobičajenu“ vojnu aktivnost, piše Times of Izrael.

„Ova nepromišljena operacija izvedena je bez koordinacije ili odobrenja“, saopštile su iračke vlasti, koje su u početku za napad optuživale Sjedinjene Američke Države.

Prema pisanju Wall Street Journal-a, izraelske snage uspele su da odvrate iračke jedinice od dalje istrage tog područja.

„Izgleda da je pre napada na terenu bila određena snaga, podržana iz vazduha, koja je delovala izvan mogućnosti naših jedinica“, izjavio je tada jedan visoki irački vojni zvaničnik.

U izveštaju se podseća i na raniju izjavu komandanta izraelskog vazduhoplovstva Tomera Bara, koji je naveo da su specijalne snage tokom sukoba sa Iranom sprovodile „vanredne“ operacije.

„Trupe specijalnih jedinica vazduhoplovstva trenutno sprovode vanredne misije koje mogu da probude maštu“, rekao je Bar bez dodatnih detalja.

Stručnjaci su za WSJ ocenili da je zapadna pustinja Iraka idealna lokacija za ovakvu vojnu ispostavu zbog velike teritorije i slabe naseljenosti.

Izraelska vojska odbila je da komentariše navode iz izveštaja, prenosi Times of Izrael.