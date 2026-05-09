„Ali gde je sve počelo? Pristupanjem Ukrajine ,ili pokušajem pristupanja EU“ , rekao je ruski predsednik Vladimir Putin novinarima.

Putin je naglasio da je to potom dovelo do državnog udara.

„Sve je to potom dovelo do državnog udara, do krimskog incidenta i vojnih akcija. Do toga je sve dovelo“, rekao je Putin.

Oni je rekao da su "oni (zapadne elite) su izazvali ovaj sukob".

- Čudno, diskusija se vodila o tome da li Ukrajina treba da se pridruži EU ili ne . Za ime Boga, neka se pridruže, ali je eskaliralo u oružani sukob. A zašto? Zato što nikoga nije bilo briga za interese Rusije - rekao je Putin novinarima.

Dodao je da Zapad, nastojeći da iskoristi Ukrajinu kao sredstvo za postizanje svojih geopolitičkih ciljeva, obmanjuje sve.

- Oni sada o tome javno govore. A počeli su da nas obmanjuju o širenju NATO-a na istok još početkom 1990-ih... I sve to, zajedno uzeto, izazvalo je današnju situaciju. Dakle, oni su u sukobu sa nama - dodao je Putin.

Putin:Razgovarali smo o mogućim posledicama provokacija Kijeva sa Kinom,Indijom i SAD

Rusija je o mogućim posledicama provokacija Kijeva tokom proslave Dana pobede u Moskvi razgovarala sa Kinom, Indijom i Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da je Rusija pristala na predlog SAD o produženju prekida vatre sa Ukrajinom do 11. maja i razmeni ratnih zarobljenika.

Putin je naveo da je 5. maja Ukrajini poslat spisak od 500 pripadnika ukrajinske vojske, prenosi RIA Novosti.

"Prvobitna reakcija je bila da moraju detaljnije da pogledamo, pa možda ne svih 500, možda 200, a onda su potpuno nestali sa radara i otvoreno rekli da nisu spremni za ovu razmenu. Nisu je želeli", rekao je Putin, ističući da iz Kijeva još nisu stigli novi predlozi o tom pitanju.

RIA navodi da je Putin nakon proslave Dana Pobede razgovarao sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, vrhovnim vladarom Malezije sultanom Ibrahimom, predsednikom Laosa Tonglunom Sisulitom, predsednikom Abhazije Badrom Gumbom, predsednikom Južne Osetije Alanom Gaglojevim i delegacijom Republike Srpske.