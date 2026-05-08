Nekoliko sekundi snimka iz kabine vojnog transportera bilo je dovoljno da deo crnogorske javnosti ponovo otvori stare ideološke rovove. Pesma „Sve su straže đenerala Draže“, koju su pevali crnogorski vojnici, izazvala je burne reakcije pojedinih medija, političkih komentatora i javnih ličnosti.

Među najglasnijima bio je crnogorski muftija Rifat Fejzić, koji je poručio da odgovorni treba da kazne vojnike „ili da u horu zapevaju s njima“.

Umesto rasprave o istorijskom kontekstu i složenosti tema iz Drugog svetskog rata, deo medija čitav slučaj predstavio je kao bezbednosni i politički problem. Kritičari takvog pristupa smatraju da se u javnom prostoru Crne Gore sve češće pokušava diskreditovati svaki oblik srpskog istorijskog i identitetskog izraza.

Posebne polemike izaziva činjenica da se lik i delo Draže Mihailovića gotovo uvek posmatraju isključivo kroz najteže optužbe, dok se o drugim kontroverznim istorijskim temama govori znatno opreznije.

Ceo slučaj još jednom je pokazao koliko su pitanja istorije, identiteta i ideologije i dalje prisutna u političkom i medijskom životu Crne Gore, gde nekoliko otpevanih stihova može izazvati buru koja traje danima.

