Prema navodima američke vojske, iranske snage tom prilikom koristile su rakete, dronove i manje čamce protiv američkih razarača USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason, ali nijedan američki brod nije pogođen.

U odgovoru na napade, američke snage izvele su udare na vojne ciljeve za koje tvrde da su povezani sa napadima na američku mornaricu.

"Američke snage presrele su ničim izazvane iranske napade i odgovorile udarima u samoodbrani dok su razarači američke mornarice sa vođenim raketama prolazili kroz Ormuski moreuz do Omanskog zaliva, 7. maja.

Iranske snage su lansirale više raketa, dronova i malih čamaca dok su američki brodovi USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) i USS Mason (DDG 87) prolazili međunarodnim morskim prolazom. Nijedna američka imovina nije pogođena.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) eliminisala je dolazeće pretnje i ciljala iranske vojne objekte odgovorne za napade na američke snage, uključujući mesta za lansiranje raketa i dronova; lokacije za komandovanje i kontrolu; i obaveštajne, nadzorne i izviđačke čvorove.

CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman da zaštiti američke snage", navela je Centralna komanda SAD (CENTCOM).