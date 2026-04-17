Kako je preneo "Bild", milioneri su organizovali dolazak veterinarke specijalizovane za morske sisare Džene Volas sa Havaja i očekuje se da će ona danas stići na lokaciju gde se kit nalazi kako bi pomogla spasilačkom timu.

Planirana operacija spasavanja bi trebalo da traje 11 sati, a predviđa podizanje oko 10 metara dugog i 12 tona teškog kita pomoću vazdušnih jastuka i njegovo postavljanje na ceradu vezanu za ponton, nakon čega bi tegljač pokušao da ga odvuče iz Baltičkog mora ka otvorenijim vodama Severnog mora, eventualno i Atlantika.

Spasioci su u međuvremenu održavali kožu životinje vlažnom pomoću mokrih krpa i prikupljali podatke o njenom stanju, uključujući i brzinu disanja.

Prema rečima Gunca, kod kita su uočene manje povrede i kukica u ustima koja treba da se ukloni, ali ništa što bi ukazivalo na teška oštećenja.

"Ako barem pokušate nešto, postoji šansa da ga spasete", rekao je Gunc.

Operacija spasavanja, koju su lokalni mediji nazvali "Operacija jastuk", pokrenuta je nakon što su regionalne vlasti ranije obustavile državne pokušaje spasavanja, procenjujući da su šanse za uspeh male.

Ekološka organizacija "Grinpis" kritikovala je novu akciju, upozoravajući da je životinja veoma slaba i da bi intervencija mogla dodatno da je povredi.

Ipak, regionalni ministar zaštite životne sredine Til Bakhaus podržao je novi pokušaj, ocenivši da kit i dalje pokazuje znake života i da zaslužuje poslednju šansu za spasavanje.

Slučaj kita Timija privukao je veliku pažnju nemačke javnosti i medija, dok je nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer tokom posete baltičkom gradu Štralsundu razgovarao sa veterinarskim stručnjacima o situaciji u vezi sa nasukanim sisarom.