Limit od 10.000 evra odnosi se na plaćanja robe i usluga kada je barem jedna strana u transakciji pravno lice, odnosno firma ili kompanija.

Jednostavnije rečeno, građani u EU neće moći da plate, na primer, automobil od 50.000 evra u kešu ukoliko ga kupuju u salonu.

Međutim, ova odredba se ne odnosi na transakcije između fizičkih lica. To znači da će kupovina, na primer, polovnog automobila od drugog građanina i dalje biti moguća u iznosu većem od 10.000 evra, u zavisnosti od pravila konkretne države.

Regulativa ostavlja državama članicama mogućnost da uvedu i niže limite. Ovakva ograničenja već postoje u pojedinim zemljama, poput Italije.

U javnosti se često spekulisalo o tome da EU na ovaj način pokušava da ukine gotovinu, međutim, ekonomski stručnjaci ističu da ovom merom EU ne zabranjuje upotrebu gotovine, već je ograničava za veće iznose. Građani i kompanije i dalje će moći da koriste keš za manje transakcije.

Glavni cilj ove odluke jeste borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i smanjenje anonimnih velikih transakcija, prenosi capital.ba.

Prema pisanju Euronewsa, uvođenjem limita EU želi da veći broj transakcija preusmeri na kanale koji se mogu pratiti, čime se smanjuje prostor za zloupotrebe. Evropska komisija smatra da će se na taj način uskladiti pravila i zatvoriti „rupe“ koje kriminalne grupe koriste.

Pranje novca predstavlja globalni problem. Procene Ujedinjenih nacija pokazuju da se svake godine opere između dva i pet odsto svetskog BDP-a, odnosno do 1,87 biliona evra.

Izveštaj iz 2023. godine pokazao je da gotovo 70 odsto kriminalnih mreža u EU koristi pranje novca za finansiranje svojih aktivnosti i prikrivanje imovine, pri čemu većina njih koristi gotovinu.

Evropska komisija ističe da je velike količine gotovine "teško, ako ne i nemoguće, povezati sa konkretnim kriminalnim delom“.

Paket mera trebalo bi da počne da se primenjuje u julu 2027. godine. U njegovom okviru biće uspostavljeno i novo evropsko telo za borbu protiv pranja novca sa sedištem u Frankfurtu, koje će tada dobiti puna ovlašćenja.